Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма

Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма

6 января 2026 19:06
«Приключения Буратино» (1975)

Гримёрам было непросто создавать один из самых узнаваемых детских образов в кино.

«Приключения Буратино» (1975) до сих пор остаются любимым фильмом нескольких поколений — ярким, музыкальным, атмосферным.

Но за лёгкостью сказки скрывалась кропотливая работа: юному актёру Диме Иосифову пришлось пройти через настоящий гримёрный марафон. Ради одной роли ребёнка практически лишили внешности, к которой он привык.

Бритые брови и голова под ноль

Образ Буратино требовал не просто наклеить нос и надеть парик — основой стала полностью «обнулённая» внешность. Ради ровной фиксации парика и накладок гримёры побрили Диму Иосифова налысо и удалили брови.

На их место ежедневно приклеивались новые — более яркие и театральные, соответствующие иллюстративному стилю картины.

Каждое утро актёра ждало около полутора часов в гримёрке: закрепление основы, силиконовые наклейки, парик с тугими креплениями. Для ребёнка это была серьёзная нагрузка, но без этого образ бы просто не «держался» в кадре.

Почему понадобилось 45 носов

Одной из самых сложных деталей оказался нос — пенопластовый, объёмный, подвижный. У Димы была очень живая мимика, и каждая эмоция приводила нос в движение. Материал не выдерживал: накладка отслаивалась и трескалась.

Поэтому гримёрам приходилось постоянно корректировать форму. К финалу съёмок нос становился короче, чем в первых сценах — иначе его было невозможно удержать на лице ребёнка. Всего за производство ушло 45 накладных носов.

Мальвина

Превращение Мальвины тоже было непростым

Диме Иосифову было нелегко, но у Тани Проценко, сыгравшей Мальвину, испытаний было не меньше. У неё выпало несколько молочных зубов, и для ровной «кукольной» улыбки актрисе поставили фарфоровые протезы. Брови девочке выщипали и осветлили, ежедневно наносили плотную глянцевую пудру, а ресницы приклеивали заново перед каждой сценой.

Образ, который в кадре кажется воздушным и лёгким, на самом деле требовал большого терпения и от ребёнка, и от команды гримёров.

Также вам будет интересно: Узнаете «Морозко» без Морозко? Тест по советским сказкам — 90% ошибаются на третьем кадре

Фото: Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1975)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Назовите советский фильм по кадру с лошадью: 6 снимков для самых внимательных (тест) Назовите советский фильм по кадру с лошадью: 6 снимков для самых внимательных (тест) Читать дальше 7 января 2026
«Управдом — друг человека», а может и что-то большее? В Сети вычислили, что Варвара Плющ без ума от Горбункова «Управдом — друг человека», а может и что-то большее? В Сети вычислили, что Варвара Плющ без ума от Горбункова Читать дальше 7 января 2026
Анну Сергеевну даже не пустили бы в «Атлантик»: ляп в «Бриллиантовой руке» зрители нашли впервые за 55 лет Анну Сергеевну даже не пустили бы в «Атлантик»: ляп в «Бриллиантовой руке» зрители нашли впервые за 55 лет Читать дальше 7 января 2026
5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты 5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты Читать дальше 6 января 2026
Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Читать дальше 6 января 2026
А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест) А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест) Читать дальше 6 января 2026
Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест) Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест) Читать дальше 6 января 2026
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда Читать дальше 6 января 2026
«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» «Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 6 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше