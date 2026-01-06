Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма

Гримёрам было непросто создавать один из самых узнаваемых детских образов в кино.

«Приключения Буратино» (1975) до сих пор остаются любимым фильмом нескольких поколений — ярким, музыкальным, атмосферным.

Но за лёгкостью сказки скрывалась кропотливая работа: юному актёру Диме Иосифову пришлось пройти через настоящий гримёрный марафон. Ради одной роли ребёнка практически лишили внешности, к которой он привык.

Бритые брови и голова под ноль

Образ Буратино требовал не просто наклеить нос и надеть парик — основой стала полностью «обнулённая» внешность. Ради ровной фиксации парика и накладок гримёры побрили Диму Иосифова налысо и удалили брови.

На их место ежедневно приклеивались новые — более яркие и театральные, соответствующие иллюстративному стилю картины.

Каждое утро актёра ждало около полутора часов в гримёрке: закрепление основы, силиконовые наклейки, парик с тугими креплениями. Для ребёнка это была серьёзная нагрузка, но без этого образ бы просто не «держался» в кадре.

Почему понадобилось 45 носов

Одной из самых сложных деталей оказался нос — пенопластовый, объёмный, подвижный. У Димы была очень живая мимика, и каждая эмоция приводила нос в движение. Материал не выдерживал: накладка отслаивалась и трескалась.

Поэтому гримёрам приходилось постоянно корректировать форму. К финалу съёмок нос становился короче, чем в первых сценах — иначе его было невозможно удержать на лице ребёнка. Всего за производство ушло 45 накладных носов.

Превращение Мальвины тоже было непростым

Диме Иосифову было нелегко, но у Тани Проценко, сыгравшей Мальвину, испытаний было не меньше. У неё выпало несколько молочных зубов, и для ровной «кукольной» улыбки актрисе поставили фарфоровые протезы. Брови девочке выщипали и осветлили, ежедневно наносили плотную глянцевую пудру, а ресницы приклеивали заново перед каждой сценой.

Образ, который в кадре кажется воздушным и лёгким, на самом деле требовал большого терпения и от ребёнка, и от команды гримёров.

