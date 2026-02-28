Меню
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева

28 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

Съемки масштабного проекта начаты. 

Начались съемки многосерийной драмы «Капитанская дочка». Экранизацию повести Александра Пушкина делают ON Студия, Star Media и телеканал «Россия» при поддержке Института развития интернета.

Премьерный показ пройдет в онлайн‑кинотеатре «КИОН». Телевизионная премьера состоится на канале «Россия». .

Что стоит ждать в сюжете и актерский состав

16-летний Петр Гринев отправляется служить в Белогорскую крепость. По пути он помогает незнакомцу — Емельяну Пугачеву. В крепости Гринев влюбляется в Машу — дочь коменданта. У героя появляется соперник, Алексей Швабрин. Вскоре Пугачев объявляет себя Петром Третьим и поднимает восстание. Захват Белогорской крепости меняет судьбы героев. Перед ними встает выбор между честью и жизнью/

В главных ролях снимаются Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов и Антон Лапенко. Режиссер проекта — Дмитрий Литвиненко.

Почему будет интересен

Создатели проекта обещают не портить классический сюжет, однако психология героев будет соотносена с современными реалиями. Кто читал произведение Пушкина и не понял мотивов героев, вероятнее всего, сможет взглянуть на него по-другому.

Мне интересно посмотреть на Евгения Ткачука в роли Емельяна Пугачева. Актеру нужно будет передать сложный протеречивый образ, сочетающий жестокость и харизму. Также интересно посмотреть, как с ролью Маши справится восходящая звезда кино Евгения Леонова, в 2025 году ее можно было увидеть в сериале «Встать на ноги» в роли Насти.

Фото: Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
