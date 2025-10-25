Меню
Пыль, холод и 25 километров в день: вот где снимали «Долгую прогулку» по Кингу — это место реально существует

Пыль, холод и 25 километров в день: вот где снимали «Долгую прогулку» по Кингу — это место реально существует

25 октября 2025 09:00
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Местные жители активно помогали съемочной команде пройти этот сложный путь.

Осенью 2025 года в прокат вышла «Долгая прогулка» — свежая экранизация одноимённого романа Стивена Кинга. Режиссёр Фрэнсис Лоуренс, известный по «Голодным играм» и «Я — легенде», сделал из книги не просто антиутопию, а физическое испытание длиной в жизнь. Зрители уже обсуждают пугающую реалистичность фильма, но где же снимали этот беспощадный путь?

Манитоба стала Америкой будущего

Основные съёмки проходили в канадской провинции Манитоба — в Виннипеге и его окрестностях. Местные ландшафты идеально подошли под мрачный мир Кинга: пустынные трассы, серое небо и промозглый ветер буквально «пахнут» выживанием.

Съёмочный процесс длился с июля по сентябрь 2024 года. За это время актёры и команда прошли пешком десятки километров — ведь по сюжету участники должны постоянно двигаться.

По словам членов съёмочной группы, ежедневно они преодолевали от 8 до 15 миль — почти 25 километров, создавая эффект реальной усталости, который позже стал одной из сильнейших сторон фильма.

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Атмосфера на съёмках

Жители Виннипега приняли команду с энтузиазмом: перекрывали дороги, помогали с логистикой, приносили воду актёрам. Этот живой отклик местных придал проекту ту самую человеческую теплоту, которую чувствуют зрители даже в самых жестоких сценах.

Теперь, когда «Долгая прогулка» идёт в кино и собирает восторженные отзывы, Манитоба может по праву считать себя частью киновселенной Кинга — места, где реальность и кошмар шаг за шагом становятся неотличимы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники.

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
