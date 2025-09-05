Меню
«Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла»: что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники

5 сентября 2025 11:21
Кадр из фильма «Долгая прогулка»(2025)

Кинг в своей книге оставил финал открытым.

Фанаты Стивена Кинга с замиранием сердца ждут экранизацию «Долгой прогулки» — культового романа, который уже десятилетиями вызывает жаркие споры. Концовка произведения до сих пор делит читателей: одни видят в ней надежду, другие — безысходность. Чтобы понять смысл финала, нужно присмотреться не только к тексту, но и к тому, как воспринимают его сами поклонники Кинга.

Победитель без победы

Сюжет прост: сто подростков идут, пока не останется один. Любая остановка — смерть. Рэй Гаррати побеждает, но радости нет. Он лишается всего, что делало его человеком — друзей, сил, смысла. Читатель Константин Юрьев пишет:

«Смысл концовки в том, что Гаррати выиграл Большой Приз, но он оказался ему не нужен ценой смерти друзей. Он понял, что есть вещи поважней».

Сошёл ли он с ума?

В финале Рэй видит впереди фигуру и тянет руки, продолжая идти. Что это — победа, смерть или галлюцинация? Дмитрий Шевченко уверен:

«Главный герой там сошёл с ума. Он уже умерших видел, как будто они шли рядом с ним».

Читательница Ольга Лехнер добавляет:

«Гаррати действительно сошёл с ума, ему казалось, что впереди кто-то есть, и надо догнать. Приз оказался бесполезным, он пошёл дальше и умер где-то на дороге».

Кадр из фильма «Долгая прогулка»(2025)

Нет победителей, есть только проигравшие

Многие считают, что в «Прогулке» невозможно выиграть. Как пишет один из читателей:

«Сегодня дочитал "Прогулку". В конце он сходит с ума, и прогулка превращается в вечную. Там нет победителей… одни проигравшие».

Эту мысль продолжает Евгений Пестов:

«Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла. По сути, никто никогда в Прогулке не побеждал».

Жизнь как долгая прогулка

«Долгая прогулка» — это метафора самой жизни. Дорога символизирует путь человека, где каждое решение имеет цену. Как метко сказал Алексей Ковалёв:

«Вся наша жизнь — долгая прогулка на выживание. Каждый понимает концовку по-своему».

Стивен Кинг оставляет финал открытым, заставляя каждого найти свой ответ. Вопрос один: а стоит ли цель того, чтобы за неё заплатить всем?

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка»(2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
