«Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла»: что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники

Фанаты Стивена Кинга с замиранием сердца ждут экранизацию «Долгой прогулки» — культового романа, который уже десятилетиями вызывает жаркие споры. Концовка произведения до сих пор делит читателей: одни видят в ней надежду, другие — безысходность. Чтобы понять смысл финала, нужно присмотреться не только к тексту, но и к тому, как воспринимают его сами поклонники Кинга.
Победитель без победы
Сюжет прост: сто подростков идут, пока не останется один. Любая остановка — смерть. Рэй Гаррати побеждает, но радости нет. Он лишается всего, что делало его человеком — друзей, сил, смысла. Читатель Константин Юрьев пишет:
«Смысл концовки в том, что Гаррати выиграл Большой Приз, но он оказался ему не нужен ценой смерти друзей. Он понял, что есть вещи поважней».
Сошёл ли он с ума?
В финале Рэй видит впереди фигуру и тянет руки, продолжая идти. Что это — победа, смерть или галлюцинация? Дмитрий Шевченко уверен:
«Главный герой там сошёл с ума. Он уже умерших видел, как будто они шли рядом с ним».
Читательница Ольга Лехнер добавляет:
«Гаррати действительно сошёл с ума, ему казалось, что впереди кто-то есть, и надо догнать. Приз оказался бесполезным, он пошёл дальше и умер где-то на дороге».
Нет победителей, есть только проигравшие
Многие считают, что в «Прогулке» невозможно выиграть. Как пишет один из читателей:
«Сегодня дочитал "Прогулку". В конце он сходит с ума, и прогулка превращается в вечную. Там нет победителей… одни проигравшие».
Эту мысль продолжает Евгений Пестов:
«Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла. По сути, никто никогда в Прогулке не побеждал».
Жизнь как долгая прогулка
«Долгая прогулка» — это метафора самой жизни. Дорога символизирует путь человека, где каждое решение имеет цену. Как метко сказал Алексей Ковалёв:
«Вся наша жизнь — долгая прогулка на выживание. Каждый понимает концовку по-своему».
Стивен Кинг оставляет финал открытым, заставляя каждого найти свой ответ. Вопрос один: а стоит ли цель того, чтобы за неё заплатить всем?
