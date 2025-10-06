Меню
«Пять часов — и вы свободны»: 3 мини-сериала Netflix, от которых будете отходить еще несколько недель

6 октября 2025 11:50
Кадр из сериала «Сирены», «Она же Грейс», «Уборщица. История матери-одиночки»

Смотрятся за вечер, а забыть долго не получится.

Ради любимых сериалов мы готовы жертвовать сном, работой и даже ужином. Ну а что? Один клик — и серия пошла, потом вторая, третья… а там уже утро. Особенно страдают фанаты турецких драм — они тянутся сезонами на десятки эпизодов.

Но если хочется острого сюжета, а не бессонных ночей, есть альтернатива — мини-сериалы. Netflix за последние годы сделал несколько проектов, которые можно «проглотить» за пару вечеров. И знаете что? Они по эмоциональному накалу ничуть не уступают гигантам.

«Сирены», 2025

Пять серий — и вы уже как будто сами сходили в секту. Меган Фэйхи («Белый лотос») играет девушку, которая подозревает: её младшая сестра попала в лапы слишком харизматичной миллиардерши (Джулиана Мур).

Та поселила подчинённую на своём острове и вещает про «новое сознание». Чёрная комедия, где за сатирой на богатых прячется вопрос: а мы сами не готовы последовать за «гуру», лишь бы стало полегче?

«Она же Грейс», 2017

Шесть серий, костюмы XIX века и сюжет, основанный на реальном деле. Ирландка Грейс Маркс приезжает в Америку работать горничной — и оказывается обвинённой в убийстве хозяина.

Была ли она жертвой насилия, соучастницей или просто свидетелем? Ответа нет. Но в этом и сила: правда женщины всегда звучит так, будто в ней сомневаются. Сериал по роману Маргарет Этвуд не отпускает ещё долго после финала.

«Уборщица. История матери-одиночки», 2021

Десять серий — и ни одной фальшивой ноты. Алекс (Маргарет Куолли) уходит от абьюзера с маленькой дочкой на руках и берётся за самую простую, грязную работу — уборку. Но именно она помогает героине заново собрать жизнь.

Это история не про пыль и швабры, а про силу, которая есть даже тогда, когда кажется, что всё потеряно. А заодно — про то, как мемуары одной женщины превращаются в сериал, который цепляет тысячи.

Вот так — без лишнего пафоса, но с нервом и честностью. Всего несколько серий, зато эмоций — на долгую память. Иногда меньше действительно значит больше.

Фото: Кадр из сериала «Сирены», «Она же Грейс», «Уборщица. История матери-одиночки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
