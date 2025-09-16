Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря

Напряжение, мрачные секреты и персонажи, от которых мурашки по коже.

Для тех, кто ценит качественные триллеры, не отпускающие до самого финала, мы подобрали как раз те самые.

Вот пять сериалов, каждый из которых собирает на IMDb оценку 8 и выше — от мрачных драмы до глубоко психологических историй.

«Декстер: Воскрешение» (2025 — …)

Культовый серийный герой снова на охоте — за собственным сыном в Нью-Йорке.

Но в городе существует могущественное братство, и среди стремления к семье Декстер вынужден расправиться с новым кошмаром. IMDb: 9,2

«Андор» (2022 — 2025)

Хронология до «Изгоя-один». Кассиан Андор на минуту вор, на часы — спаситель.

Его путь от мелкого мошенника до символа сопротивления Империи получил оценку IMDb: 8,6

«Медленные лошади» (2022 — …)

Агенты MI5, выжившие после провалов, собираются в «Слау-Хаусе».

Но когда молодой похищен в прямом эфире — даже списанные разведчики вызываются на опасную игру. IMDb: 8,3

«Отдел нераскрытых дел» (2025 — …)

Датское престижное адаптированное. Детектив Мёрк расследует старое исчезновение политика — дело, которое может погрузить расследователя в мрачные тайны власти. IMDb: 8,2

«Мыслить как преступник» (2005 — …)

ФБР. Профайлеры. Самые страшные преступники Америки. Нет привычных погони или агрессии — есть холодная наука и понимание мотивации убийц. IMDb: 8,1

Сериал Годы выхода IMDb Декстер: Воскрешение 2025 — … 9,2 Андор 2022 — 2025 8,6 Медленные лошади 2022 — … 8,3 Отдел нераскрытых дел 2025 — … 8,2 Мыслить как преступник 2005 — … 8,1

Также прочитайте: Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix