Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря

Для тех, кто ценит качественные триллеры, не отпускающие до самого финала, мы подобрали как раз те самые.
Вот пять сериалов, каждый из которых собирает на IMDb оценку 8 и выше — от мрачных драмы до глубоко психологических историй.
«Декстер: Воскрешение» (2025 — …)
Культовый серийный герой снова на охоте — за собственным сыном в Нью-Йорке.
Но в городе существует могущественное братство, и среди стремления к семье Декстер вынужден расправиться с новым кошмаром. IMDb: 9,2
«Андор» (2022 — 2025)
Хронология до «Изгоя-один». Кассиан Андор на минуту вор, на часы — спаситель.
Его путь от мелкого мошенника до символа сопротивления Империи получил оценку IMDb: 8,6
«Медленные лошади» (2022 — …)
Агенты MI5, выжившие после провалов, собираются в «Слау-Хаусе».
Но когда молодой похищен в прямом эфире — даже списанные разведчики вызываются на опасную игру. IMDb: 8,3
«Отдел нераскрытых дел» (2025 — …)
Датское престижное адаптированное. Детектив Мёрк расследует старое исчезновение политика — дело, которое может погрузить расследователя в мрачные тайны власти. IMDb: 8,2
«Мыслить как преступник» (2005 — …)
ФБР. Профайлеры. Самые страшные преступники Америки. Нет привычных погони или агрессии — есть холодная наука и понимание мотивации убийц. IMDb: 8,1
