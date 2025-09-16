Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря

Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря

16 сентября 2025 15:13
Кадры из сериалов «Декстер: Воскрешение», «Медленные лошади», «Мыслить как преступник»

Напряжение, мрачные секреты и персонажи, от которых мурашки по коже.

Для тех, кто ценит качественные триллеры, не отпускающие до самого финала, мы подобрали как раз те самые.

Вот пять сериалов, каждый из которых собирает на IMDb оценку 8 и выше — от мрачных драмы до глубоко психологических историй.

«Декстер: Воскрешение» (2025 — …)

Культовый серийный герой снова на охоте — за собственным сыном в Нью-Йорке.

Но в городе существует могущественное братство, и среди стремления к семье Декстер вынужден расправиться с новым кошмаром. IMDb: 9,2

«Декстер: Воскрешение»

«Андор» (2022 — 2025)

Хронология до «Изгоя-один». Кассиан Андор на минуту вор, на часы — спаситель.

Его путь от мелкого мошенника до символа сопротивления Империи получил оценку IMDb: 8,6

«Медленные лошади» (2022 — …)

Агенты MI5, выжившие после провалов, собираются в «Слау-Хаусе».

Но когда молодой похищен в прямом эфире — даже списанные разведчики вызываются на опасную игру. IMDb: 8,3

«Медленные лошади» (2022 — …)

«Отдел нераскрытых дел» (2025 — …)

Датское престижное адаптированное. Детектив Мёрк расследует старое исчезновение политика — дело, которое может погрузить расследователя в мрачные тайны власти. IMDb: 8,2

«Мыслить как преступник» (2005 — …)

ФБР. Профайлеры. Самые страшные преступники Америки. Нет привычных погони или агрессии — есть холодная наука и понимание мотивации убийц. IMDb: 8,1

Сериал Годы выхода IMDb
Декстер: Воскрешение 2025 — … 9,2
Андор 2022 — 2025 8,6
Медленные лошади 2022 — … 8,3
Отдел нераскрытых дел 2025 — … 8,2
Мыслить как преступник 2005 — … 8,1

Также прочитайте: Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

Фото: Кадры из сериалов «Декстер: Воскрешение», «Медленные лошади», «Мыслить как преступник»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Читать дальше 28 сентября 2025
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Читать дальше 27 сентября 2025
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше