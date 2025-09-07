Меню
Киноафиша Статьи Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

7 сентября 2025 19:35
«Запутанная история Аманды Нокс» (2025)

Сильные истории, сложные расследования и настоящая драма — эти картины уже обсуждают зрители по всему миру.

В этой подборке свежих детективных сериалов — проекты, которые не копируют чужие приёмы, а создают собственные правила жанра.

Здесь нет банальных развязок и предсказуемых финалов — только накал сюжета, эмоции и живые персонажи, пишет дзен-канал Kinocentr.

«Мутные воды» (2025)

Французский детектив-триллер, в котором капитан парижской полиции Ноэми Шастен возвращается на службу после тяжёлого ранения.

Её отправляют в тихий провинциальный городок, где почти не бывает преступлений, но всё меняется, когда рыбак находит бочку с человеческими останками.

След ведёт к делу о пропавших детях 23-летней давности.

«Снежное чувство Смиллы» (2025)

Англо-датский мини-сериал по роману Питера Хёга переносит зрителей в Копенгаген будущего.

Смилла Ясперсон, блестящий математик, начинает собственное расследование после гибели мальчика-соседа, который боялся высоты, но якобы сам упал с крыши.

Камеры, дроны, цифровой контроль и личные видения делают историю особенно напряжённой.

Эта американская драма основана на реальном деле, потрясшем мир. 19-летняя Аманда Нокс уезжает учиться в Италию, но вскоре оказывается обвинённой в убийстве своей соседки.

В сериале показаны события глазами самой Аманды, без привычных медийных клише.

Сериал Жанр Особенности
Мутные воды Французский детектив / триллер Французская мрачная атмосфера, интрига
Снежное чувство Смиллы Детективная драма / Sci-fi Культура, философия, снег и расследование
Запутанная история Аманды Нокс Детектив / true crime Реальное дело, медийность, моральный адреналин

Также прочитайте: Стивен Кинг ждал 45 лет, чтобы это сняли — и не зря: «Долгая прогулка» набрала 100 % на Rotten Tomatoes

Фото: «Запутанная история Аманды Нокс» (2025)
Анна Адамайтес
