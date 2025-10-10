Меню
Киноафиша Статьи Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь

10 октября 2025 22:00
«Между нами химия»

От картины «Между нами химия» до «Беспринципных»: пять комедий, которые вернули зрителям веру в лёгкий жанр.

В этом году российские комедийные сериалы приятно удивили: режиссёры сняли немало хороших историй, в которых легко узнать себя.

Герои ошибаются, смеются, взрослеют и ищут себя в повседневных ситуациях. Мы выбрали пять ярких премьер, которые зрители уже назвали самыми искренними и тёплыми. А высокие рейтинги подтверждают симпатию публики к этим работам.

«Между нами химия»

Режиссёр Карина Чувикова, в ролях Александра Бортич и Никита Ефремов.

История о том, что бывает, когда чувства сталкиваются с карьерой и страхом перемен. Химия между героями — не только метафора: они коллеги, чьи профессиональные амбиции начинают мешать личной жизни.

Это честная, остроумная и тонко сыгранная история о взрослении, ошибках и втором шансе.

Рейтинг КП — 8.2.

«Виноделы»

Режиссёр Андрей Богатырёв, в главных ролях Сергей Марин и Ольга Лерман.

На первый взгляд — лёгкая комедия о двух людях с разными характерами, вынужденных вместе управлять семейным бизнесом.

Но за виноградниками и бокалами скрывается история примирения, доверия и поиска баланса. Солнечные пейзажи, мягкий юмор и актёрская химия делают сериал настоящим антистрессом.

Рейтинг КП — 7.9.

«Остаться друзьями»

«Остаться друзьями»

Режиссёр Александр Богданов, в ролях Дарья Мороз и Максим Лагашкин.

После развода супруги решают начать жизнь заново, но их друзья не готовы отпустить привычную «идеальную пару».

Ситуации, в которых оказываются герои, настолько узнаваемы, что местами становится неловко от правды. Удачная смесь иронии, нежности и реализма — без преувеличений и морали.

Рейтинг КП — 7.9.

«Универ. Молодые»

Режиссёр Михаил Шулаев, в ролях Екатерина Чаннова, Влад Прохоров, а также знакомые лица старого «Универа».

Новый состав студентов, новые шутки и всё то же общежитие, где жизнь бурлит от первой пары до завтрака в столовой.

Здесь иронизируют над поколением Z, интернет-зависимостью и вечным студенческим хаосом. В лучших традициях Comedy Club Production сериал сочетает ностальгию и свежий взгляд.

Рейтинг КП — 7.8.

«Беспринципные в Питере»

«Беспринципные в Питере»

Режиссёр Заур Засеев, в ролях Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко.

Если московские «Беспринципные» были циничны, то питерская версия получилась интеллигентной и с лёгким налётом меланхолии.

Это коллаж городских историй, где герои смеются над своими страхами, комплексами и любовными провалами. Диалоги блестящие, актёрская игра — филигранная.

Рейтинг КП — 7.7.

Сериал

Режиссёр

В ролях

Рейтинг Кинопоиска

Между нами химия

Карина Чувикова

Александра Бортич, Никита Ефремов

8.2

Виноделы

Андрей Богатырёв

Сергей Марин, Ольга Лерман

7.9

Остаться друзьями

Александр Богданов

Дарья Мороз, Максим Лагашкин

7.9

Универ. Молодые

Михаил Шулаев

Екатерина Чаннова, Влад Прохоров

7.8

Беспринципные в Питере

Заур Засеев

Кристина Бабушкина, Николай Фоменко

7.7

Фото: Кадры из сериалов «Беспринципные в Питере», «Между нами химия», «Остаться друзьями»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
