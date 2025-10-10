Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь

В этом году российские комедийные сериалы приятно удивили: режиссёры сняли немало хороших историй, в которых легко узнать себя.
Герои ошибаются, смеются, взрослеют и ищут себя в повседневных ситуациях. Мы выбрали пять ярких премьер, которые зрители уже назвали самыми искренними и тёплыми. А высокие рейтинги подтверждают симпатию публики к этим работам.
«Между нами химия»
Режиссёр Карина Чувикова, в ролях Александра Бортич и Никита Ефремов.
История о том, что бывает, когда чувства сталкиваются с карьерой и страхом перемен. Химия между героями — не только метафора: они коллеги, чьи профессиональные амбиции начинают мешать личной жизни.
Это честная, остроумная и тонко сыгранная история о взрослении, ошибках и втором шансе.
Рейтинг КП — 8.2.
«Виноделы»
Режиссёр Андрей Богатырёв, в главных ролях Сергей Марин и Ольга Лерман.
На первый взгляд — лёгкая комедия о двух людях с разными характерами, вынужденных вместе управлять семейным бизнесом.
Но за виноградниками и бокалами скрывается история примирения, доверия и поиска баланса. Солнечные пейзажи, мягкий юмор и актёрская химия делают сериал настоящим антистрессом.
Рейтинг КП — 7.9.
«Остаться друзьями»
Режиссёр Александр Богданов, в ролях Дарья Мороз и Максим Лагашкин.
После развода супруги решают начать жизнь заново, но их друзья не готовы отпустить привычную «идеальную пару».
Ситуации, в которых оказываются герои, настолько узнаваемы, что местами становится неловко от правды. Удачная смесь иронии, нежности и реализма — без преувеличений и морали.
Рейтинг КП — 7.9.
«Универ. Молодые»
Режиссёр Михаил Шулаев, в ролях Екатерина Чаннова, Влад Прохоров, а также знакомые лица старого «Универа».
Новый состав студентов, новые шутки и всё то же общежитие, где жизнь бурлит от первой пары до завтрака в столовой.
Здесь иронизируют над поколением Z, интернет-зависимостью и вечным студенческим хаосом. В лучших традициях Comedy Club Production сериал сочетает ностальгию и свежий взгляд.
Рейтинг КП — 7.8.
«Беспринципные в Питере»
Режиссёр Заур Засеев, в ролях Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко.
Если московские «Беспринципные» были циничны, то питерская версия получилась интеллигентной и с лёгким налётом меланхолии.
Это коллаж городских историй, где герои смеются над своими страхами, комплексами и любовными провалами. Диалоги блестящие, актёрская игра — филигранная.
Рейтинг КП — 7.7.
