«Просмотр оставил меня с комком в желудке»: почему зрители называют «Долгую прогулку» главным провалом Кинга за всю историю

Люди нашли минусы и не побоялись о них рассказать в Сети.

Зрители ждали от новой экранизации Стивена Кинга шедевра уровня «Голодных игр» или хотя бы «Мглы». Но, увы, в зале царило недоумение: фильм «Долгая прогулка» вроде бы мрачный, стильный, с хорошими актёрами, но чего-то главного в нём не оказалось. И вот пять минусов, которые чаще всего отмечают поклонники в Сети.

Сбили правила

В книге скорость участников — не меньше 6 км/ч. В фильме зачем-то снизили до 5. Мелочь? На самом деле нет: это сразу убивает ощущение запредельного напряжения. Кинг ведь писал историю про пределы человеческих возможностей, а не про прогулку в умеренном темпе.

Толпа вместо дистанции

В оригинале мальчишки постепенно растягиваются на километры, а одиночество становится невыносимым. У Лоуренса же герои идут плотной группой, как на пробежке. Вместо чувства безысходности получается некий дружеский марафон, где половина накала просто исчезает.

«Только что увидел. Разочаровывает. Вижу, что это могло бы быть хорошей историей, но получилось как-то плоско. Если видел трейлер, то считай, что фильм посмотрел», — пишут комментаторы на Reddit.

Мотивация «из ниоткуда»

Главный герой Рэй Гаррати у Кинга участвовал потому, что… ну просто участвовал. Мир так устроен. В фильме ему навязали цель — отомстить Майору за смерть отца. И всё, история превратилась в обычный боевик с личной вендеттой, лишив зрителей ужаса перед бессмысленной смертью.

Недостоверные эмоции

Зрители писали: «Ну не верю!» Не верят, что мать спокойно провожает сына на верную гибель. Не верят в толпу фанатов, которая жадно смотрит на чужие страдания. Не верят даже в саму логику Прогулки. А без веры в детали рушится и атмосфера. Но нашлись и те, кого пробрало до мурашек.

«Невероятно мучительный, травмирующий и пугающий фильм. Он не пощадит вас. Просмотр оставил меня с комком в желудке — я ехал домой в машине, не мог слушать музыку или аудиокнигу, просто сидел в тишине… Это мощно».

Между философией и экшеном

Фильм мечется: то он пытается быть мрачной притчей о свободе, то скатывается в банальный триллер. Получаются сильные отдельные сцены — герой падает, замерзает, встаёт. Но в целом лента не собирается в цельное впечатление. На КиноПоиске это выразили прямо: оценка упала до 6,0.

Итог? «Долгая прогулка» получилась эффектной, но блеклой. Если книгу не читали, может, зайдёт как экспериментальный экшен. Но фанаты Кинга, увы, единодушны: атмосфера романа ускользнула.

