Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Просмотр оставил меня с комком в желудке»: почему зрители называют «Долгую прогулку» главным провалом Кинга за всю историю

«Просмотр оставил меня с комком в желудке»: почему зрители называют «Долгую прогулку» главным провалом Кинга за всю историю

21 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)

Люди нашли минусы и не побоялись о них рассказать в Сети.

Зрители ждали от новой экранизации Стивена Кинга шедевра уровня «Голодных игр» или хотя бы «Мглы». Но, увы, в зале царило недоумение: фильм «Долгая прогулка» вроде бы мрачный, стильный, с хорошими актёрами, но чего-то главного в нём не оказалось. И вот пять минусов, которые чаще всего отмечают поклонники в Сети.

Сбили правила

В книге скорость участников — не меньше 6 км/ч. В фильме зачем-то снизили до 5. Мелочь? На самом деле нет: это сразу убивает ощущение запредельного напряжения. Кинг ведь писал историю про пределы человеческих возможностей, а не про прогулку в умеренном темпе.

Толпа вместо дистанции

В оригинале мальчишки постепенно растягиваются на километры, а одиночество становится невыносимым. У Лоуренса же герои идут плотной группой, как на пробежке. Вместо чувства безысходности получается некий дружеский марафон, где половина накала просто исчезает.

«Только что увидел. Разочаровывает. Вижу, что это могло бы быть хорошей историей, но получилось как-то плоско. Если видел трейлер, то считай, что фильм посмотрел», — пишут комментаторы на Reddit.

Мотивация «из ниоткуда»

Главный герой Рэй Гаррати у Кинга участвовал потому, что… ну просто участвовал. Мир так устроен. В фильме ему навязали цель — отомстить Майору за смерть отца. И всё, история превратилась в обычный боевик с личной вендеттой, лишив зрителей ужаса перед бессмысленной смертью.

Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)

Недостоверные эмоции

Зрители писали: «Ну не верю!» Не верят, что мать спокойно провожает сына на верную гибель. Не верят в толпу фанатов, которая жадно смотрит на чужие страдания. Не верят даже в саму логику Прогулки. А без веры в детали рушится и атмосфера. Но нашлись и те, кого пробрало до мурашек.

«Невероятно мучительный, травмирующий и пугающий фильм. Он не пощадит вас. Просмотр оставил меня с комком в желудке — я ехал домой в машине, не мог слушать музыку или аудиокнигу, просто сидел в тишине… Это мощно».

Между философией и экшеном

Фильм мечется: то он пытается быть мрачной притчей о свободе, то скатывается в банальный триллер. Получаются сильные отдельные сцены — герой падает, замерзает, встаёт. Но в целом лента не собирается в цельное впечатление. На КиноПоиске это выразили прямо: оценка упала до 6,0.

Итог? «Долгая прогулка» получилась эффектной, но блеклой. Если книгу не читали, может, зайдёт как экспериментальный экшен. Но фанаты Кинга, увы, единодушны: атмосфера романа ускользнула.

Также прочитайте: Вряд ли вы о них слышали — но эти 5 сериалов Netflix перевернут ваше представление о фантастике (зрители не зря поставили высокие баллы)

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Читать дальше 27 сентября 2025
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу Читать дальше 26 сентября 2025
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Читать дальше 24 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше