Прохор Шаляпин бы заплакал от зависти: вот откуда у семейки Аддамс столько денег (а ведь они совсем не работают!)

Откуда у семейки Аддамс столько денег? Этот вопрос зрители задают уже десятилетиями, наблюдая за жизнью эксцентричной семьи в сериалах, фильмах и новом хите Netflix «Уэнсдэй».

Кажется, что герои вечно заняты чем угодно, кроме работы: проводят странные ритуалы, коллекционируют ядовитых животных, устраивают дуэли и вечера с гильотинами. Но секрет их богатства кроется в прошлом рода.

Создатель оригинального комикса Чарльз Аддамс задумывал их как настоящую аристократическую семью. В разных версиях истории объясняется, что состояние Аддамсов сложилось за счёт огромного наследства, добытого их предками.

Среди источников богатства упоминаются успешные инвестиции, семейные шахты, редкие коллекции и даже владение собственными кладбищами.

В сериале «Уэнсдей» намекают, что капитал семьи давно растёт сам по себе: за поколения Аддамсы умудрились сохранить всё и приумножить. Поэтому Мортиша может спокойно пить мартини среди ядовитых растений, а Гомес наслаждаться дуэлями на рапирах, не думая о заработке. Их деньги — часть таинственного семейного наследия, о котором они предпочитают не распространяться.

