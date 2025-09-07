Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Во 2 сезоне «Уэнсдэй» объяснили, что не так с оборотнем Энид: она не просто отстала в развитии

Во 2 сезоне «Уэнсдэй» объяснили, что не так с оборотнем Энид: она не просто отстала в развитии

7 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Первый сезон лишь дал старт ее трагичной судьбе.

Среди всех мистических поворотов второго сезона «Уэнсдэй» (2025) именно линия Энид Синклер оказалась одной из самых драматичных. В финале стало ясно: подруга Уэнсдэй — не просто «поздно созревший» оборотень, а альфа, чья сила и проклятие ставят её на грань между дружбой и вечным одиночеством.

Позднее пробуждение силы

В первом сезоне Энид мучилась от того, что не может превратиться в зверя. Остальные оборотни в её возрасте давно справились с этим, и девушка выглядела белой вороной.

Лишь в финале 1 сезона она обрела силу и спасла Уэнсдэй в бою с хайдом Тайлером. Но, как оказалось, это было лишь начало.

Айседора Капри и тайна альф

Во второй части 2 сезона появляется новая наставница «Невермора» — оборотень Айседора Капри. Именно она объяснила Энид её особенность: превращение вне полнолуния возможно только для альф.

Это самые сильные из оборотней, те, кто способен возглавить стаю. Но их сила приходит позже других — поэтому Энид и страдала от задержки перевоплощения.

Айседора предупреждает: альфы обречены на одиночество, ведь их природа слишком мощная, чтобы быть частью обычной стаи. Но девушка обещает помочь Энид избежать проклятия, при котором оборотень может навсегда застрять в звериной форме, если обратится в полнолуние слишком рано.

Жертва ради спасения

Кульминация сезона связана с воскресшим учёным Айзеком Найтом, братом Франсуазы Галпин. Его план лишить сестру монструозной сущности едва не стоил жизни Пагсли, младшему брату Уэнсдэй.

Сама же героиня оказалась в могиле — и именно Энид спасла её, превратившись в альфу в момент полнолуния. Но это решение имело страшную цену: девушка навсегда осталась монстром.

Новая драма третьего сезона

Энид исчезает, скрываясь от друзей, а Уэнсдэй клянётся найти её и разрушить проклятие. Но теперь к охоте добавляется ещё одна угроза — тётя Офелия, которая по загадочным причинам собирается убить племянницу.

Так что судьба Энид и Уэнсдэй переплетается ещё крепче, чем прежде: впереди обеих ждёт новый виток испытаний.

Ранее мы писали: Посмотрела 4 серии второго сезона «Уэнсдей» за вечер и нашла один жирный минус: Netflix в этот раз конкретно оплошался.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше