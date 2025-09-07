Во 2 сезоне «Уэнсдэй» объяснили, что не так с оборотнем Энид: она не просто отстала в развитии

Первый сезон лишь дал старт ее трагичной судьбе.

Среди всех мистических поворотов второго сезона «Уэнсдэй» (2025) именно линия Энид Синклер оказалась одной из самых драматичных. В финале стало ясно: подруга Уэнсдэй — не просто «поздно созревший» оборотень, а альфа, чья сила и проклятие ставят её на грань между дружбой и вечным одиночеством.

Позднее пробуждение силы

В первом сезоне Энид мучилась от того, что не может превратиться в зверя. Остальные оборотни в её возрасте давно справились с этим, и девушка выглядела белой вороной.

Лишь в финале 1 сезона она обрела силу и спасла Уэнсдэй в бою с хайдом Тайлером. Но, как оказалось, это было лишь начало.

Айседора Капри и тайна альф

Во второй части 2 сезона появляется новая наставница «Невермора» — оборотень Айседора Капри. Именно она объяснила Энид её особенность: превращение вне полнолуния возможно только для альф.

Это самые сильные из оборотней, те, кто способен возглавить стаю. Но их сила приходит позже других — поэтому Энид и страдала от задержки перевоплощения.

Айседора предупреждает: альфы обречены на одиночество, ведь их природа слишком мощная, чтобы быть частью обычной стаи. Но девушка обещает помочь Энид избежать проклятия, при котором оборотень может навсегда застрять в звериной форме, если обратится в полнолуние слишком рано.

Жертва ради спасения

Кульминация сезона связана с воскресшим учёным Айзеком Найтом, братом Франсуазы Галпин. Его план лишить сестру монструозной сущности едва не стоил жизни Пагсли, младшему брату Уэнсдэй.

Сама же героиня оказалась в могиле — и именно Энид спасла её, превратившись в альфу в момент полнолуния. Но это решение имело страшную цену: девушка навсегда осталась монстром.

Новая драма третьего сезона

Энид исчезает, скрываясь от друзей, а Уэнсдэй клянётся найти её и разрушить проклятие. Но теперь к охоте добавляется ещё одна угроза — тётя Офелия, которая по загадочным причинам собирается убить племянницу.

Так что судьба Энид и Уэнсдэй переплетается ещё крепче, чем прежде: впереди обеих ждёт новый виток испытаний.

