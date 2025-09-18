Этот сериал хвалят 99% зрителей: «Олдскул» с Ароновой получил 2 сезон и уже известно, когда он стартует

Сериал «Олдскул» успел прогреметь этой осенью так, что зрители в комментариях называли его «честным, ярким и невероятно живым». И это при том, что финал первого сезона ещё впереди. Но создатели уже сделали то, чего обычно приходится ждать месяцами: объявили о продлении.

Второй сезон подтверждён

Онлайн-кинотеатры Start и Premier официально сообщили, что «Олдскул» получит продолжение. Решение приняли на волне успеха первых серий, когда соцсети буквально заполонили восторженные отзывы. Зрители благодарили Марию Аронову за «лучшую роль за последние годы» и признавались, что смотрят запоем.

Когда ждать премьеру

Первый сезон завершится 15 октября, но о будущем проекта можно говорить уже сейчас. Второй сезон выйдет ровно через год — премьера назначена на 1 сентября 2026 года. Создатели явно играют с символикой: начало учебного года и новый старт для героини, которая продолжает сражаться за доверие внучки.

Почему зрители в восторге

Сюжет о строгой учительнице Марии Трифоновой попал в точку. Это последняя «Учитель года СССР», женщина с характером и харизмой, от которой не оторвёшь глаз. На её уроках нельзя даже вздохнуть без разрешения — и зрители признаются, что «такого удовольствия от дисциплины не получали никогда».

Итог

С «Олдскулом» всё ясно: проект оказался не разовой вспышкой, а сериалом, к которому хочется вернуться. И теперь у фанатов есть точная дата — сентябрь 2026-го. Новый учебный год обещает начаться с громкого звонка в онлайне.

