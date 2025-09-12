Оставил позади «Аутсорс» и почти догнал хит Netflix «Уэнсдей»: кажется, сериал «Олдскул» стал главным открытием осени-2025

Никто не ожидал от сериала «Олдскул» громких успехов, но проект удивил даже скептиков. В премьерную неделю он ворвался в рейтинги и почти догнал «Уэнсдей».

С 1 по 7 сентября сериал получил 157 баллов интереса в Индексе Кинопоиск Pro и занял второе место, уступив лишь новому сезону хита Netflix. Для российской новинки такой старт — редкость и один из лучших показателей за последние полгода.

Рекордный старт для нового проекта

Успех «Олдскула» оказался неожиданным даже для самых оптимистичных прогнозов. Сериал вышел сразу на двух площадках — Start и Premier — и с первых дней попал в центр обсуждений. В Индексе Кинопоиск Pro он обогнал большинство российских новинок и стал главным открытием сезона.

Кто сейчас в тройке лидеров

По уровню интереса среди отечественных премьер «Олдскул» уверенно держит место в топ-3:

«Ландыши. Такая сильная любовь» (Wink) — 198 баллов

«Олдскул» (Start, Premier) — 157 баллов

«Аутсорс» (Okko) — 119 баллов

Но продолжения любимых хитов пока вне конкуренции: 12-й сезон «Склифосовского» стартовал с результатом 253 балла, а вторые сезоны «Бедные смеются, богатые плачут» и «Фишера» набрали 312 и 214 баллов соответственно.

Почему все обсуждают «Олдскул»

Интересный сюжет, харизматичные герои, дерзкий юмор и острая социальная подоплёка — «Олдскул» сумел поймать нужный ритм и зацепить зрителей с первой серии. И хотя официальных данных о просмотрах пока нет, индекс интереса говорит сам за себя: аудитория требует продолжения.

«Олдскул» всего пару недель в эфире, а уже стал одним из самых заметных российских сериалов года. И, судя по динамике, это только начало.

