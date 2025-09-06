Гиллиган спрятал пасхалки из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» в свой новый сериал «Из многих»: премьера 7 ноября — готовы искать?

В любом случае это точно будет интересно, даже если вы ничего не найдете.

Винс Гиллиган умеет удивлять. После «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» его имя стало знаком качества, а теперь он готовится показать зрителям совершенно новый мир. Сериал «Из многих» (Pluribus) выйдет на Apple TV+ 7 ноября и уже обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер осени.

Пасхалки для фанатов «Во все тяжкие»

Действие разворачивается в альтернативной вселенной, но Гиллиган снова снимает в Альбукерке — а значит, атмосферу узнают даже с закрытыми глазами. И он сам подтвердил, что поклонников ждут сюрпризы:

«Пасхалок в новом сериале может быть несколько, если вы будете держать глаза и уши настороже. Фанаты “Во все тяжкие” и “Лучше звоните Солу”, если они будут внимательны, точно найдут пару отсылок».

Так что приготовьтесь охотиться за деталями — кто знает, может, мимо пройдёт знакомый адвокат или промелькнёт культовая белая караванка.

Сюжет, который звучит как антиутопия

Главная героиня — писательница исторических любовных романов, которая не воспринимает своё творчество всерьёз. Во время пресс-тура она узнаёт, что на Земле вспыхнула странная эпидемия счастья: всё человечество охвачено радостью… кроме неё. Теперь именно ей придётся спасать мир от состояния, которое все считают идеальным.

Что мы знаем о премьере

В главной роли — Рэй Сихорн, знакомая фанатам по «Лучше звоните Солу». Винс Гиллиган уже работает над вторым сезоном, а первый начнётся с двух серий. Apple TV+ явно готовит ставку на проект, и шансы на новый хит велики.

Похоже, Гиллиган снова придумал что-то, что мы не сможем перестать обсуждать. Вопрос только один: сколько пасхалок из «Во все тяжкие» мы найдём на этот раз?

