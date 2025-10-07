Продолжение «Алисы в Пограничье» посвятят не Арису? У культовой манги был спин-офф

Фанаты надеются еще раз погрузиться в этот мир.

Третий сезон «Алисы в Пограничье» предлагает четкое завершение приключений Арису. Он выходит победителем из очередной схватки со смертью. История закончена, и похоже, что Netflix с этим согласен: на данный момент стриминг не продлил японский хит-сериал на новый сезон.

Но все еще есть шанс, что может появиться четвертый блок серий «Алисы в Пограничье», правда уже в необычном формате

Спин-офф «Алисы в Пограничье»

Финальный эпизод третьего сезона «Алисы в Пограничье» оставляет место для другой истории, которая может произойти там же. Тем более, что Харо Асо, создатель серии манги, вдохновившей шоу Netflix, имеет еще один сюжет, разворачивающийся в той же вселенной.

Он связан с девушкой-подростком из Киото, которая после пробуждения в ином мире должна добраться до пустынного Токио вместе с группой незнакомцев. История полностью отделена от «Алисы в Пограничье», основные события лишь мельком упоминаются один или два раза.

При этом, сценаристы шоу также разрабатывали серию спин-офф, которую они могли бы использовать в качестве основы для третьего сезона, но решили полностью от нее отказаться.

Она показывала Арису, вернувшегося в Пограничье и вынужденного участвовать в смертельной игре, в то время как беременная Усаги ждет его в мире живых. Сейчас возвращение героя в Пограничье в третий раз кажется довольно глупой затеей для экранизации.

Американский спин-офф «Алисы в Пограничье»

Но тогда есть и другой возможный подход. Финал третьего сезона переносит зрителей из Японии на другую сторону планеты, прямиком в Соединенные Штаты.

Там показывают двух друзей, входящих в кафе и обсуждающих спорт. Внезапно камера отдаляется от них и фокусируется на одной из официанток, приближаясь к ее бейджику с именем «Алиса».

Теперь есть много способов интерпретировать эту сцену. Возможно, это просто способ авторов намекнуть, насколько вездесуще Пограничье на всей планете.

Но некоторые зрители поняли это как знак того, что «Алиса в Пограничье» запускает свой собственный американский спин-офф. Это роднит ее с другим хитовым сериалом — «Игрой в кальмара».

Тем не менее, пока все это не более, чем предположения. Так же, как и четвертый сезон «Алисы в Пограничье», ни один спин-офф не был одобрен Netflix.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье».