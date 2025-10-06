Меню
Киноафиша Статьи Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье»

Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье»

6 октября 2025 20:33
Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

В этот раз игры были еще более опасными.

Третий сезон «Алисы в Пограничье» завершил историю Рёхэя Арису и Юдзихи Усаги, но оставил зрителей перед порогом новых, гораздо более мрачных испытаний.

В то время как герои на время обрели покой в реальном мире, судьба снова втягивает их в смертельные игры, полные загадок и опасностей.

Возвращение в Пограничье и новая угроза

В этот раз угрозу представляет учёный Рюдзи, одержимый идеей загробной жизни. Он вступает в союз с таинственной Бандой — вечным обитателем Пограничья, способным управлять реальностью и манипулировать сознанием участников.

Рюдзи похищает Усаги, и Арису вынужден броситься на её спасение, погружаясь в самые тёмные уголки альтернативного мира.

Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

Финальная игра ставит перед Арису невыполнимую задачу — принести величайшую жертву. Однако открывается, что всё — лишь тщательно спланированная иллюзия, созданная Бандой.

В кульминационный момент Рёхэй встречается со Стражем, загадочным существом, сторожащим Пограничье. Страж раскрывает важную истину: карта Джокера символизирует некую случайность, заполняющую промежутки между жизнью и смертью.

Новый выбор и неожиданный финал

Осознав природу игры, Арису делает выбор в пользу жизни. Вместе с Усаги они возвращаются в реальный мир, где, казалось бы, начинается светлый этап: нет больше смертельных гонок и опасностей, любимая беременна. Но предсказание Стража оказывается верным: планету неожиданно сотрясают масштабные катаклизмы.

Финал сезона переносит действие в Соединённые Штаты и знакомит зрителей с новой главной героиней, намекая на продолжение истории. Разрастающееся Пограничье готовит новые испытания, а судьбы Арису и Усаги, возможно, вновь пересекутся с новыми героями в будущем. Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал, чем хорош сериал.

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
