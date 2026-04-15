Про ВОВ сильно и мощно: эти 3 фильма не дадут разочароваться — рейтинги круче всех детективов НТВ

Фильмов про события тех лет снимается довольно много, но некоторые разочаровывают.

Мы собрали для вас подборку российских фильмов о Великой Отечественной войне, снятых после 1995 года. Эти картины стоит посмотреть тем, кто хочет не только узнать факты, но и испытать сильные эмоции. В подборке три фильма, каждый посвящён отдельной странице войны и личным судьбам людей.

В подборку вошли «Брестская крепость», «Подольские курсанты» и «В августе 44‑го». Все фильмы сделаны уже в постсоветское время. Они обращаются к реальным событиям и к человеческим историям.

Картина была снята в 2010 году. Режиссёр — Александр Котт. На «Кинопоиске» у картины рейтинг 8.1, в том числе она входит в топ-25 лучших картин.

Фильм основан на книге Сергея Смирнова. Это современная экранизация подвига защитников Брестской крепости. Картина показывает оборону, которая приняла на себя первый удар 22 июня 1941 года. В центре сюжета — три очага сопротивления. Их возглавляют командир полка Пётр Гаврилов, комиссар Ефим Фомин и начальник 9‑й погранзаставы Андрей Кижеватов. Фильм показывает не только боевые действия, но и человеческие судьбы в тех днях.

Фильм появился в 2020 году. Режиссёр — Вадим Шмелев. На «Кинопоиске» у картины рейтинг 8.4. Это великолепный рейтинг и он даже больше, чем у популярных детективов НТВ.

Лента рассказывает о подвиге курсантов, которые в октябре 1941 года сдерживали натиск немцев на подступах к Москве. Около трёх с половиной тысяч курсантов Подольского артиллерийского и пехотного училищ получили приказ занять Ильинский рубеж. Вместе с частями 43‑й армии они должны были держать позиции до подхода подкрепления. В течение двенадцати дней вчерашние школьники, почти без боевого опыта, противостояли значительно превосходящим силам. Они жертвовали собой, чтобы задержать врага и защитить столицу. Фильм делает акцент на мужестве и самоотверженности молодых людей.

Фильм был снят в 2001 году. Режиссёр — Михаил Пташук. На «Кинопоиске» у картины рейтинг 8.3.

Это напряжённая история о группе контрразведчиков. Лето 1944 года. Белоруссия уже освобождена, но с её территории продолжает действовать группа шпионов. Они передают врагу сведения о перемещениях войск. По сигналу, связанного с радиопередатчиком, в район отправляют спецотряд СМЕРШа под командованием опытного офицера. Задача — найти и обезвредить диверсантов. От действия отряда зависит безопасность тысяч солдат. Фильм держит в напряжении и показывает, как работала военная контрразведка.

Объединяет эти картины внимание к личным подвигам и к ценам, которые люди платили за победу. Рекомендую смотреть их тем, кто хочет почувствовать историю и понять судьбы людей в самые трудные дни.