Про невыдуманных маньяков: эти 3 российских сериала основаны на реальных событиях — смотрятся до мурашек

Что стоит посмотреть, если любите истории, основанные на реальных событиях, хотя и жутких?

Российские детективы по реальным делам остаются в центре внимания зрителей. Они показывают ход расследований и детали громких преступлений. В подборке — три заметных проекта, основанных на реальных историях.

Сериал опирается на дела в Одинцовском районе 1986–1992 годов. Главный фигурант — Сергей Головкин, прозванный Фишер, признался в убийствах мальчиков. В главных ролях Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Сюжет первого сезона разворачивается в 1986 году: из Ростова приезжает опытный следователь Боков, к нему присоединяются молодая следователь Наталья и прокурор Валерий. Дети бесследно исчезают, а ключевой свидетель — десятилетний Игорь Мальцев. Уже есть второй сезон, скоро выйдет третий.

Картина основана на деле серийного убийцы Дмитрия Лебедя, «Абаканского душителя», который действовал в Хакасии с 2012 по 2017 год. Ему приписывают около 15 особо тяжких преступлений. В ролях Светлана Ходченкова, Полина Гухман, Антон Филипенко и Юрий Чурсин. В центре сюжета таксистка Лариса, которая пытается доказать невиновность своего возлюбленного Максима, задержанного по подозрению в убийстве. Вышел один сезон.

Сериал основан на деле Михаила Попкова, «ангарского маньяка», действовавшего в Иркутской области с 1992 по 2010 год. Позже его приговорили к пожизненному заключению за множество убийств. В кадре Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский и Александра Ребенок. Сюжет показывает приезд следовательницы из Москвы Евгении Ключевской в провинцию для проверки сведений о возможном серийном убийце. Ей дают напарника из местных — Ивана Крутихина.