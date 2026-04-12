Русский English
Притягательная красотка из «Мумии»: как теперь выглядит Анк Су Намун в 54 года

12 апреля 2026 21:02
Киноэпопея прославила актрису.

Актриса Патрисия Веласкес стала известной благодаря своей роли Анк Су Намун в фильме «Мумия». Однако ее жизнь до этого момента была далека от мира кино.

Что известно об актрисе

По происхождению Патрисия — представительница индейского народа вайю, который проживает в Колумбии и Венесуэле. В 1989 году она участвовала в конкурсе Мисс Венесуэла, где заняла седьмое место.

После учебы на инженера девушка отправилась в Европу, чтобы покорить модельные подиумы Милана. К слову, она свободно владела английским, испанским, итальянским и французским языками.

В течение своей карьеры в модельном бизнесе Веласкес принимала участие в показах таких брендов, как Dolce & Gabbana, снималась в рекламе парфюмов и появилась в каталоге нижнего белья Victoria’s Secret.

Успех «Мумии»

Первоначально Патрисия не планировала стать актрисой. Однако в 26 лет она оставила мир моды и переехала в Нью-Йорк, чтобы попробовать свои силы в кино. Ее прорывом стал фильм «Мумия», где она сыграла наложницу фараона. Интересно, что изначально фильм задумывался как малобюджетный хоррор с возрастным ограничением 18+. Но в итоге продюсеры решили сделать его более семейным.

После успеха первой части «Мумии» была создана и вторая часть, где Веласкес вновь сыграла свою роль. В одной из сцен ей пришлось сражаться с Рэйчел Вайс,. Известно, что обе актрисы отказались от дублеров, полностью отыграв эпизод самостоятельно.

После «Мумии»

Хотя две части «Мумии» стали самыми известными работами Патрисии, она успела сняться в различных фильмах, таких как «Могучий Тор», «Вечный пепел», «Лис в сентябре», «Американка» и многих других. Роли Веласкес разнообразны, но часто связаны с тайнами и приключениями, но такого же успеха она не добилась.

Что сегодня

Актриса занимается общественной деятельностью, снимается в рекламе. И надо сказать, выглядит для своих 54 лет великолепно, сохранив длинные темные волосы, большие карие глаза и обворожительную улыбку.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
