Киноафиша Статьи Пришлось заново включить советские мультики, чтобы пройти этот тест: а вы угадаете хит только по кадру с едой?

25 января 2026 08:56
Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)

Некоторые вопросы могут вызвать затруднение.

Еда в советских мультфильмах — это отдельный персонаж. Она становилась полноценным действующим лицом, которое могло раскрыть характер героя и задать атмосферу целой сцены. Кто в детстве, глядя на экран, не мечтал откусить тот самый идеальный бутерброд дяди Федора или зачерпнуть ложку целебного варенья из банки Карлсона?

Мы предлагаем вам любопытный тест. На кадрах из мультиков остались только знаковые блюда. Хватит ли вам этого, чтобы — безошибочно назвать мультфильм? Это испытание для вашей памяти, наблюдательности и, конечно, безграничной любви к советской классике.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
