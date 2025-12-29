Меню
Прилучный теперь сыграет отца мажорки: в фильме «Честная игра» актера с длинными волосами и в очках узнать невозможно

29 декабря 2025 12:00
Кадр со съемок фильма «Честная игра»

Звезда примерил на себя необычный образ.

Еще недавно Павел Прилучный играл мажора в одноименном сериале: разбирался в отношениях с отцом, расследовал гибель матери, исправлял последствия своих действий.

Но время идет, и теперь актер сам войдет в образ отца избалованного наследника. А точнее — наследницы: ведь в спортивной комедии «Честная игра» неузнаваемый в гриме Прилучный сыграет папу мажорки.

Сюжет фильма «Честная игра»

В центре сюжета — две подруги, связанные общим спортивным увлечением. Ангелина, которую все зовут Гелик, — это дерзкая и напористая теннисистка. Её партнёр по корту Катя, — полная ей противоположность: собранная, целеустремлённая и невероятно талантливая.

Девушки приезжают в Москву, чтобы принять участие в престижном турнире. Но цели у них совершенно разные. Одна хочет наконец доказать всем, что она — настоящий боец, способный на победу. Вторая же пытается убежать от накопившихся проблем и начать свою жизнь заново, с чистого листа.

Их планы резко меняются, когда в борьбу за чемпионский титул вступают другие, более влиятельные игроки. Особую роль в этой игре играет отец одной из теннисисток — Покровский. Он ставит перед героинями непростой моральный выбор. Им предстоит решить, как далеко они готовы зайти ради победы, когда честные правила уже не работают.

Кадр из фильма «Честная игра»

Детали фильма «Честная игра»

В этом фильме Павел Прилучный появляется в довольно нестандартном для себя образе. На первых кадрах актер предстал перед камерами с длинными волосами и в очках, что сразу привлекает внимание.

«Мой персонаж был абсолютно уверен, что когда-то давно он поступил правильно и сыграл честно. Но годы спустя, наблюдая за спортивной карьерой своей дочери, которая пошла по его стопам, он начинает сомневаться», — делился Прилучный в интервью.

Помимо Прилучного, в проекте задействованы и другие известные актёры. Среди них — Ян Цапник, Ника Здорик, прославившаяся после сериала «Ландыши», и Игорь Жижикин. Конкретная дата выхода картины «Честная игра» на широкие экраны пока остаётся неизвестной.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где смотреть фильм «Мажор в Дубае».

Фото: Кадры со съемок фильма «Честная игра»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
