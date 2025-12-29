Прилучный теперь сыграет отца мажорки: в фильме «Честная игра» актера с длинными волосами и в очках узнать невозможно

Еще недавно Павел Прилучный играл мажора в одноименном сериале: разбирался в отношениях с отцом, расследовал гибель матери, исправлял последствия своих действий.

Но время идет, и теперь актер сам войдет в образ отца избалованного наследника. А точнее — наследницы: ведь в спортивной комедии «Честная игра» неузнаваемый в гриме Прилучный сыграет папу мажорки.

Сюжет фильма «Честная игра»

В центре сюжета — две подруги, связанные общим спортивным увлечением. Ангелина, которую все зовут Гелик, — это дерзкая и напористая теннисистка. Её партнёр по корту Катя, — полная ей противоположность: собранная, целеустремлённая и невероятно талантливая.

Девушки приезжают в Москву, чтобы принять участие в престижном турнире. Но цели у них совершенно разные. Одна хочет наконец доказать всем, что она — настоящий боец, способный на победу. Вторая же пытается убежать от накопившихся проблем и начать свою жизнь заново, с чистого листа.

Их планы резко меняются, когда в борьбу за чемпионский титул вступают другие, более влиятельные игроки. Особую роль в этой игре играет отец одной из теннисисток — Покровский. Он ставит перед героинями непростой моральный выбор. Им предстоит решить, как далеко они готовы зайти ради победы, когда честные правила уже не работают.

Детали фильма «Честная игра»

В этом фильме Павел Прилучный появляется в довольно нестандартном для себя образе. На первых кадрах актер предстал перед камерами с длинными волосами и в очках, что сразу привлекает внимание.

«Мой персонаж был абсолютно уверен, что когда-то давно он поступил правильно и сыграл честно. Но годы спустя, наблюдая за спортивной карьерой своей дочери, которая пошла по его стопам, он начинает сомневаться», — делился Прилучный в интервью.

Помимо Прилучного, в проекте задействованы и другие известные актёры. Среди них — Ян Цапник, Ника Здорик, прославившаяся после сериала «Ландыши», и Игорь Жижикин. Конкретная дата выхода картины «Честная игра» на широкие экраны пока остаётся неизвестной.

