Не успели в кино? «Мажор в Дубае» с Прилучным наконец-то вышел в цифре: вот где смотреть фильм в хорошем качестве

Не все успели сходить на «Мажора в Дубае» в кинотеатр — кто-то пропустил премьеру, кто-то отложил поход, а кто-то просто не добрался до большого экрана. Но для тех, кто хочет посмотреть фильм в хорошем качестве, есть отличные новости.

Картина наконец вышла в цифре и теперь доступна легально, без мутной картинки и обрезанного звука. История Игоря Соколовского наконец-то переехала с киноэкрана в Сеть.

Где смотреть «Мажор в Дубае» в хорошем качестве

Теперь не нужно искать сомнительные сайты и рисковать качеством. «Мажор в Дубае» вышел на Кинопоиске, КИОН и Wink, где фильм доступен в полноценном HD и с нормальной озвучкой. Это важно, потому что Дубай в этом проекте — не просто фон, а часть истории. Его роскошь и контраст с бедными кварталами работают на атмосферу не хуже, чем экшен.

О чем эта история

Лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает о красивой свадьбе с Верой, но не хочет просить денег. В поисках легкого заработка он летит в Дубай и ввязывается в криптовалютную авантюру, которая быстро превращается в криминальный кошмар.

Ваня вынужден скрываться в самом бедном районе города, и именно туда за ним приезжает Игорь Соколовский. По дороге к спасению друга он сталкивается с местными финансовыми воротилами и их людьми, а заодно знакомится с загадочной Ритой.

Почему фильм стоит включить

В главной роли снова Павел Прилучный, и это тот самый Мажор, которого зрители привыкли видеть — дерзкий, ироничный и упрямый. Компанию ему составляют Павел Чинарев, Елизавета Шакира и Линда Лапиньш, так что актерский ансамбль не подводит.

«Мажор в Дубае» — это легкий криминальный экшен с элементами авантюры и романтики. Теперь его можно посмотреть без компромиссов по качеству — просто включить и позволить истории унести себя под жаркое солнце Дубая.

