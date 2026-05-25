«Приготовиться, мотор!» — а плёнки нет: главный секрет съёмок «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Фильм Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964) давно стал классикой детского советского кинематографа. Его показывают школьникам и цитируют взрослые, но мало кто знает, как начиналась работа над этой лентой.

Съёмки проходили в настоящем пионерлагере под Алексином, а юных актёров отбирали с помощью кинокамеры, в которой не было плёнки.

Этот хитрый приём позволил режиссёру найти самых естественных детей — тех, кто не боялся камеры и умел быть самим собой.

Как детей снимали без плёнки

В августе 1963 года киностудия арендовала детский лагерь под Тулой. На кастинг к «Мосфильму» пришли сотни школьников с родителями.

Каждый должен был рассказать стихотворение или песенку на камеру. Никто не догадывался, что плёнка в ней отсутствует.

Помощник оператора стрекотал кинокамерой, объявлял «Мотор!», а дети верили, что их снимают. Климов и его команда наблюдали за реакцией — кто смущался, а кто спокойно импровизировал. Именно таких и брали в фильм.

Как отбирали будущих звёзд

Всего за два дня удалось найти нужных ребят. Их фотографии просмотрел лично Элем Климов и утвердил будущих исполнителей ролей.

Среди них оказался 13-летний Виктор Косых — будущий исполнитель роли Кости Иночкина, который позже прославится в фильмах о неуловимых мстителях.

Почему фильм едва не запретили

После выхода картина вызвала споры среди цензоров. Некоторые чиновники сочли её «антисоветской» и увидели намёки на политические события. Но сам Хрущёв, посмотрев фильм на даче, смеялся до слёз и разрешил выпуск в прокат.

