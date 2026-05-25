Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Приготовиться, мотор!» — а плёнки нет: главный секрет съёмок «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

«Приготовиться, мотор!» — а плёнки нет: главный секрет съёмок «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

25 мая 2026 15:00
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Как Элем Климов проводил хитрый кастинг для детей.

Фильм Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964) давно стал классикой детского советского кинематографа. Его показывают школьникам и цитируют взрослые, но мало кто знает, как начиналась работа над этой лентой.

Съёмки проходили в настоящем пионерлагере под Алексином, а юных актёров отбирали с помощью кинокамеры, в которой не было плёнки.

Этот хитрый приём позволил режиссёру найти самых естественных детей — тех, кто не боялся камеры и умел быть самим собой.

Как детей снимали без плёнки

В августе 1963 года киностудия арендовала детский лагерь под Тулой. На кастинг к «Мосфильму» пришли сотни школьников с родителями.

Каждый должен был рассказать стихотворение или песенку на камеру. Никто не догадывался, что плёнка в ней отсутствует.

Помощник оператора стрекотал кинокамерой, объявлял «Мотор!», а дети верили, что их снимают. Климов и его команда наблюдали за реакцией — кто смущался, а кто спокойно импровизировал. Именно таких и брали в фильм.

Как отбирали будущих звёзд

Всего за два дня удалось найти нужных ребят. Их фотографии просмотрел лично Элем Климов и утвердил будущих исполнителей ролей.

Среди них оказался 13-летний Виктор Косых — будущий исполнитель роли Кости Иночкина, который позже прославится в фильмах о неуловимых мстителях.

Почему фильм едва не запретили

После выхода картина вызвала споры среди цензоров. Некоторые чиновники сочли её «антисоветской» и увидели намёки на политические события. Но сам Хрущёв, посмотрев фильм на даче, смеялся до слёз и разрешил выпуск в прокат.

Также прочитайте: Семь отличных советских фильмов, которые не крутят по ТВ — а зря: в №1 Бодров играет заключённого, но его даже не указали в титрах

Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры 5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры Читать дальше 26 мая 2026
Молодежь пересмотрела «Служебный роман» и восхитилась стилем Мымры: «Зря только испортила себя потом этими платьями» Молодежь пересмотрела «Служебный роман» и восхитилась стилем Мымры: «Зря только испортила себя потом этими платьями» Читать дальше 26 мая 2026
Эти две цитаты из «Осеннего марафона» разобьют вам сердце: «больная» любовь и никакого хэппи-энда Эти две цитаты из «Осеннего марафона» разобьют вам сердце: «больная» любовь и никакого хэппи-энда Читать дальше 25 мая 2026
Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс» Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс» Читать дальше 24 мая 2026
Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Читать дальше 24 мая 2026
«А у него нет недостатков!» – сказала Катерина, но зрители спустя годы ответили: «Никогда не любили этого Гошу из "Москва слезам не верит"» «А у него нет недостатков!» – сказала Катерина, но зрители спустя годы ответили: «Никогда не любили этого Гошу из "Москва слезам не верит"» Читать дальше 24 мая 2026
Простые рабочие в СССР за месяц не получали столько, сколько платили Ливанову: роль Шерлока Холмса сделала актера богатым человеком Простые рабочие в СССР за месяц не получали столько, сколько платили Ливанову: роль Шерлока Холмса сделала актера богатым человеком Читать дальше 23 мая 2026
Рачкова не зря это скрывала: куда исчез папа Рудика в «Москве слезам не верит» Рачкова не зря это скрывала: куда исчез папа Рудика в «Москве слезам не верит» Читать дальше 22 мая 2026
За «Кавказскую пленницу» Варлей получила в 4 раза меньше «Шурика»: звезду комедии даже лишили денег за озвучку За «Кавказскую пленницу» Варлей получила в 4 раза меньше «Шурика»: звезду комедии даже лишили денег за озвучку Читать дальше 22 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше