Киноафиша Статьи Семь отличных советских фильмов, которые не крутят по ТВ — а зря: в №1 Бодров играет заключённого, но его даже не указали в титрах

23 октября 2025 09:25
«Пацаны» (1983)

Редкие картины, в которых слышно дыхание эпохи и видно людей без прикрас.

Советское кино современники часто знают лишь по «дежурной классике», а эти ленты почти не мелькают в эфирах. И совершенно напрасно: в них — узнаваемая провинция, сложные взрослые разговоры, честные подростки и спорт без фанфар.

«СЭР» (1989)

Драма Динары Асановой о трудных подростках и их невыносимом стремлении к свободе. Главный герой, Саша Григорьев, дважды сбегает из специнтерната — для него свобода не просто слово, а смысл существования.

В фильме снялись Валерий Приёмыхов, Юрий Агейкин, Светлана Смирнова.

В одной из сцен мелькает и Сергей Бодров в неожиданной роли заключённого — его не указали в титрах, но внимательные зрители легко узнают будущего «Брата».

Картина резко отличается от привычных «воспитательных» фильмов — она жёсткая, честная, без прикрас.

Рейтинг Кинопоиска: 7.1.

«СЭР» (1989)

«Облако-рай» (1990)

Режиссёр Николай Досталь снял тонкий, почти документальный фильм о провинциальной жизни. Скромный парень Коля (Андрей Жарков) выдумывает историю о переезде на Дальний Восток, чтобы хоть как-то привлечь внимание окружающих.

Ложь неожиданно превращает его в местную знаменитость — соседи устраивают проводы, а он понимает, что теперь не может признаться.

Фильм про одиночество, скрытую тоску и то, как иногда мы становимся героями по ошибке.

Рейтинг Кинопоиска: 8.0.

«Облако-рай» (1990)

«Нежность» (1966)

Три новеллы режиссёра Эльёра Ишмухамедова объединены темой взросления. Главные роли сыграли Лена Козелькова, Болат Клычев, Дилором Камбарова. Это редкий для советского кино пример лиризма без сентиментальности.

Фильм рассказывает о ташкентском мальчишке, впервые столкнувшемся с чувством любви к девочке из блокадного Ленинграда. Никаких советских лозунгов — только жизнь и светлая грусть, от которой в финале перехватывает дыхание.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Семь отличных советских фильмов, которые не крутят по ТВ — а зря: в №1 Бодров играет заключённого, но его даже не указали в титрах

«Без свидетелей» (1983)

Психологическая драма Никиты Михалкова, в которой в течение полутора часов разговаривают лишь двое — Ирина Купченко и Михаил Ульянов.

Когда-то он бросил семью ради карьеры, а теперь пытается понять, насколько прошлое готово разрушить его настоящее.

Минимум пространства, максимум смысла. Напряжение здесь не в действиях, а в паузах, взглядах и недосказанностях.

Рейтинг Кинопоиска — 8.0.

«Дневник директора школы» (1975)

Режиссёр Борис Фрумин снял честное кино о системе образования, где идеалы сталкиваются с реальностью.

В главной роли — Олег Табаков, сыгравший директора, который верит в подростков и их право на ошибку.

Ему противостоит завуч в исполнении Ирины Мирошниченко — строгая, принципиальная, но по-своему искренняя. Это история не только о школе, но и о вечном споре между гуманизмом и дисциплиной.

Рейтинг Кинопоиска — 7.9.

«Гонщики» (1972)

Режиссёр Игорь Масленников создал редкую для СССР спортивную драму без плакатного героизма. Главные роли — Олег Янковский, Георгий Жжёнов, Евгений Леонов.

Фильм рассказывает о противостоянии опытного спортсмена и его молодого соперника. В центре — не скорость, а характер: гордость, усталость, страх проиграть.

Атмосфера снята с точностью хроники: лед, моторы, человеческие слабости.

Рейтинг Кинопоиска — 7.2.

«Пацаны» (1983)

Ещё одна работа Динары Асановой. Валерий Приёмыхов играет воспитателя трудных подростков, пытающегося вернуть им веру в себя.

Среди мальчишек — будущие непрофессиональные актёры, но все играют так естественно, будто это документальный фильм.

Здесь нет морализаторства — только попытка понять, почему подростки теряются в мире взрослых.

Рейтинг Кинопоиска — 8.1.

По материалам дзен-канала nashe.ru

Фото: Кадры из фильмов «СЭР» (1989), «Облако-рай» (1990), «Нежность» (1966), «Пацаны» (1983)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
