Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал

2 марта 2026 08:56
Кадр из фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»

Критику не понравилась новинка.

Новый фильм культовой хоррор-франшизы, «28 лет спустя: Храм костей», встретили довольно прохладно. За первые выходные в американском прокате картина собрала всего 13 млн долларов, а общие мировые сборы в итоге добрались до отметки в 57 млн. При этом бюджет ленты, по разным данным, перевалил за 63 млн.

Причины провала

Почему же так вышло? Причин сразу несколько. В прокате в тот момент царила жёсткая конкуренция: свежий «Аватар: Пламя и пепел» всё ещё собирал залы, хоррор «Горничная» оттягивал на себя любителей ужасов и Сидни Суини, а «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе привлёк публику, которая предпочитает кино поинтеллектуальнее.

Вдобавок премьера угодила прямо в уикенд Супербоула — время, когда американцы традиционно сидят дома перед телевизорами, а не идут в кинотеатры.

Но главная странность случилась с маркетингом. Киллиан Мерфи, обладатель «Оскара» и живая связь с оригинальным фильмом, появился в кадре, однако студия Sony почему‑то решила не выносить его имя на постеры и не мелькать им в трейлерах. В итоге многие фанаты даже не узнали, что их кумир вернулся в культовую вселенную.

Мнение BadComedian

А вот известный критик BadComedian считает, что «Храм костей» не нашел своего зрителя просто потому что это неудачный фильм. Впрочем, как и вся идея продолжения франшизы.

Кадр из фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»

«На фоне сиквела первая часть уже не кажется такой уж убогой. Там хотя бы была какая-никакая история, клоунады — поменьше, и абсурд не выплёскивался через край», отметил критик.

А релиз прошлого года «28 лет спустя» BadComedian окрестил мусором без цельной истории и с клоунским финалом.

«Никаких новых идей картина не предлагает, а все поднятые темы уже давно и куда лучше раскрыты в других зомби-фильмах», — таков вердикт эксперта.

