Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли

В новом сезоне к актёрскому составу присоединились Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Фёдор Лавров.

После первого сезона «Художника» стало понятно: эта история не про эффектные повороты, а про тревожное ощущение, что опасность всегда рядом.

Во втором сезоне ставки становятся выше, а подозрения — ближе. И теперь главное — не пропустить ни одной серии.

Что ждать от второго сезона

Сюжет продолжает разворачиваться в 1946 году, когда война уже закончилась, но ее последствия по-прежнему определяют жизнь людей. Следователь Рудаков ищет Ювеля — загадочного руководителя шпионской сети. Расследование постепенно превращается в психологическую ловушку: чем глубже он заходит, тем отчетливее понимает, что предатель может быть совсем рядом.

Главную роль снова исполнил Виктор Добронравов. Его герой — не бронзовый образ, а живой человек, у которого нет права на ошибку.

Как будут выходить серии

Во втором сезоне — 12 эпизодов. Премьера состоится 22 января в онлайн-кинотеатре «Иви». Новые серии будут выходить по четвергам, но с важной оговоркой: некоторые даты принесут сразу по два эпизода.

Чтобы было проще ориентироваться, вот полный график.

Эпизод Дата выхода 1 серия 22 января 2 серия 22 января 3 серия 22 января 4 серия 22 января 5 серия 29 января 6 серия 29 января 7 серия 5 февраля 8 серия 5 февраля 9 серия 12 февраля 10 серия 12 февраля 11 серия 19 февраля 12 серия 19 февраля

Когда ждать финал

Заключительный эпизод выйдет 19 февраля. Судя по темпу выхода серий, создатели явно рассчитывают на плотный просмотр без длинных пауз.

Второй сезон «Художника» обещает быть напряженнее первого. Здесь уже не столько поиск врага, сколько проверка на доверие. И, кажется, именно это делает сериал особенно цепким.

