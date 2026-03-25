Появится ли Кауло в новом сезоне «Острых козырьков»? Героиню уже считают новой Полли Грей

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» заметно отличался от оригинального сериала, и главное отличие заключалось в расширении актерского состава. Некоторые новые персонажи, вполне вероятно, еще появятся в будущих проектах франшизы. Как минимум, сама Ребекка Фергюсон дала понять, что Кауло Чирикло вполне может вернуться в мир «Острых козырьков».

Ребекка Фергюсон

В недавнем интервью исполнительница роли оставила пространство для возможного развития сюжета. Актриса не стала категорично отрицать перспективу своего возвращения.

«Я не скажу "нет"», — уклончиво ответила она.

Вместе с тем Фергюсон уточнила, что далеко не каждому персонажу требуется дальнейшее раскрытие — иногда история смотрится завершенной и без этого.

Кауло Чирикло

В фильме героиня предстает перед зрителями как персонаж с туманным прошлым, чья судьба неразрывно переплетена с историей клана Шелби. Ее появление заметно влияет на поступки Томаса Шелби и его сына Дюка в наиболее напряженные моменты повествования.

Как выясняется по ходу сюжета, Кауло имеет давнюю связь с прошлым Дюка. Она действует самостоятельно, без чьих-либо указаний, и умеет наносить удары в самые уязвимые места. Героиня подталкивает Дюка к борьбе за власть внутри семьи, даже если это грозит открытым противостоянием с Томасом.

Тот быстро раскусывает ее замысел, однако в финальной части Кауло оказывается рядом с Дюком именно тогда, когда тот делает первый шаг к лидерству. В связи с этим многие зрители разглядели в ней потенциал — если не главного стратега семьи, то как минимум значимую фигуру, поддерживающую нового главу клана, как Полли.