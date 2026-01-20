Посмотрела на праздниках «Иронию судьбы» в двадцатый раз и все равно ошиблась в этом тесте: 5 вопросов с подвохом

Ответы на них найти не так уж и просто.

Кажется, мы цитируем «Иронию судьбы» даже во сне и знаем каждый кадр. Но уверены ли вы, что помните не только знаменитые шутки, но и мелкие детали?

Новый год у многих из нас начинается именно с этой истории. Мы готовим салаты под знакомую музыку и переживаем за героев. Фильм стал частью нашей жизни.

Но память часто хранит эмоции, а не точные факты. Мы забываем номера квартир, имена второстепенных персонажей и другие неочевидные мелочи.

Попробуйте пройти наш тест. Возможно, он заставит вас взглянуть на любимую комедию по-новому и откроет то, что вы пропустили за много лет просмотров.

