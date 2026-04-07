«Последствия» с Киану Ривзом и еще 2 чёрных комедии 2026 года: для любителей «острого» юмора

Эти фильмы не просто смешные, но и порой бесцеремонные.

Многие зрители испытывают особую симпатию именно к чёрным комедиям. Их привлекает смелое сочетание мрачных тем с иронией, возможность посмеяться над табуированными вещами и нестандартный взгляд на серьёзные сюжеты. В отличие от обычного юмора, чёрный позволяет прожить сложные эмоции через смех, что часто оказывается ближе и честнее.

Мы собрали три таких новинки 2026 года.

«Последствия»

Риф Хоук — известный голливудский артист, который чуть не разрушил свою жизнь из-за алкоголя и наркотиков. Однако ему удалось справиться с зависимостью, и последние пять лет он полностью трезв. Актер взял паузу в карьере, чтобы восстановить здоровье и спокойно пожить в своём новом доме.

Но идиллия рушится после звонка от его юриста. Оказывается, кто-то шантажирует Хоука, угрожая обнародовать компрометирующую видеозапись. Чтобы замять скандал, Риф должен загладить вину перед людьми, которые пострадали от его выходок в прошлом, а заодно вычислить личность самого шантажиста.

«Я иду искать 2»

После событий первой части Грейс пытается начать всё с чистого листа. Но прошлое не отпускает её. Вокруг девушки снова появляются угрозы — на этот раз связанные с семейством Ле Домас, чьи кровавые традиции едва не стоили Грейс жизни.

Она вынуждена снова вступить в опасную игру, где ставка — её свобода и сама жизнь. В продолжении этой комедийной хоррор-истории героиня сталкивается с новыми врагами и узнаёт ещё более мрачные секреты жуткой семьи.

«Наследник»

Беккет — претендент на многомиллиардное наследство. Глава семьи отрёкся от него ещё до появления на свет, но Беккет не намерен отступать. Он готов пойти на что угодно, лишь бы заполучить деньги.

В том числе — избавиться от семерых избалованных родственников, которые тоже претендуют на состояние. Однако убийства нужно провернуть хитро и незаметно, чтобы самому не оказаться за решёткой.