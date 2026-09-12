После успеха «Тетради смерти» авторы выпустили еще один хит и провалились: это унылое аниме невозможно дотянуть до финала

Аниме уже стало привычной частью массовой культуры, поэтому среди сотен новых проектов неизбежно встречаются как настоящие хиты, так и работы, которые быстро забываются. Причём неудачным может оказаться даже проект известных авторов, от которых зрители заранее ждут высокого уровня.

Именно так произошло с создателями «Тетради смерти». После успеха знаменитой манги и не менее популярного «Бакумана» дуэт выпустил «Платиновый исход». Концепция у нового проекта выглядела многообещающе, но результат оказался далёк от предыдущих работ авторов.

О чём «Платиновый исход»

Главный герой истории — Мирай Какэхаси. После гибели родителей он оказывается под опекой жестоких родственников и постепенно теряет желание жить. В отчаянии подросток решает покончить с собой, но в последний момент встречает Нассэ — загадочную девушку с крыльями, которая утверждает, что является его ангелом-хранителем.

Нассэ наделяет Мирая необычными способностями и сообщает ему о существовании соревнования за место нового бога. Участникам даётся 999 дней, чтобы добиться победы. Однако путь к ней предполагает борьбу с одиннадцатью другими кандидатами, каждый из которых обладает собственными сверхъестественными возможностями и готов идти до конца.

Почему аниме разочаровало зрителей

От авторов «Тетради смерти» ожидали гораздо большего. Их предыдущая работа запомнилась сложным противостоянием Лайта и его противников, «Бакуман» также получил хорошую реакцию аудитории. На этом фоне «Платиновый исход» выглядел особенно слабым и в итоге получил на IMDb оценку 6,1.

Сам формат истории тоже не был новым. Смертельное соревнование между обладателями необычных способностей уже использовалось во многих произведениях, поэтому от «Платинового исхода» требовалась как минимум интересная подача. Но именно с этим у сериала возникли проблемы.

Создатели пытаются рассуждать о смерти, предназначении, ценности человеческой жизни и праве человека самостоятельно выбирать свою судьбу. Однако эти темы часто подаются слишком прямолинейно.

Не слишком убедительным оказался и сам Мирай. После яркого и противоречивого Лайта Ягами от нового главного героя ждали более сильного характера.

Но Мирай выглядит пассивным. Второстепенные персонажи ситуацию тоже не спасают: одни кажутся чрезмерно карикатурными, другие практически не получают полноценного развития.

Отдельные претензии вызвала и концовка. Историю подводят к масштабной развязке, которая должна была стать кульминацией всего противостояния. Но вместо сильного финального момента зрители получили решение, которое многим показалось странным.

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