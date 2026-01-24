После такого финала срочно надо продолжение: будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»

Когда в 2023 году на экраны вышли «Лимитчицы», они нашли особый отклик у зрителей. История трёх подруг, приехавших из деревни на фабрику в 70-е, трогала до слёз.

В ней была и мелодрама, и сложные отношения, и ностальгия по той светлой, но уже ушедшей эпохе. Это было кино про надежду и большие мечты.

Второй сезон, появившийся в этом январе, стал полной противоположностью. Если первая часть рассказывала о мечтах, то вторая показала, как эти мечты безжалостно разбиваются о суровые реалии 90-х.

После такого мощного и мрачного финала зрители задумались: будет ли продолжение? Создатели проекта уже готовы дать на этот вопрос.

Третий сезон «Лимитчиц»

Постановщик проекта Ольга Кандидатова видит потенциал для продолжения. Она считает, что третий сезон вполне может увидеть свет. Но сроков нет.

«Мы поработали над прекрасным материалом. Зрители могут прожить с героинями их непростую экранную жизнь. Но на этом их история ещё не заканчивается», — отметила режисер в беседе с TV Mag.

Кандидатова добавила, что проект по своей структуре и духу напоминает легендарную «Москву слезам не верит». Конечно, у героинь другие обстоятельства и другое время.

«Но здесь та же самая неуловимая документальность в каждой судьбе. Есть то самое точное ощущение эпохи и огромной любви», — подчеркнула постановщица.

Финал второго сезона «Лимитчиц»

Что же касается мрачного настроения второго сезона, то, по словам Ольги Кандидатовой, на это и был расчет.