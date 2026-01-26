Меню
Киноафиша Статьи После сборов в 222 млн долларов история продолжается: в Сети появились первые детали «Иллюзии обмана 4»

26 января 2026 12:48
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Сюжет явно станет интереснее и насыщеннее.

Режиссер четвертой части «Иллюзии обмана» наконец дал понять, в каком направлении движется франшиза. Главное изменение — масштаб.

Если раньше история держалась на классической четверке, теперь в центре сюжета будет команда из 8 человек.

Восемь вместо четырех

Рубен Фляйшер напомнил, что в финале третьего фильма все герои впервые вышли вместе и назвались просто «Всадниками». Без цифр и разделений. Этот момент был принципиальным: в четвертой части они работают уже не как отдельные фокусники, а как единая группа из 8 участников.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

По словам режиссера, именно такой формат позволяет усложнить сюжет. Больше персонажей — больше конфликтов, скрытых мотивов и неожиданных союзов. История уходит от схемы «номер — трюк — финал» и становится командной игрой.

Сюжет новой части напрямую вырастает из финала триквела. Обещанная миссия от «Ока» станет отправной точкой, а ставки будут заметно выше, чем раньше. Фляйшер подчеркивает: это уже не локальная афера, а операция другого уровня.

Почему франшиза продолжается

Третья часть собрала 222 млн долларов в мировом прокате при бюджете 90 млн. Эти цифры окончательно сняли вопрос, стоит ли продолжать серию, пишет Soyuz.

Помимо четвертого фильма, в разработке находится и сериал, который расширит вселенную «Иллюзии обмана». Даты выхода пока нет, но ясно одно: история «Всадников» только разгоняется.

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
