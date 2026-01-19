Меню
Киноафиша Статьи После проката и 1,9 млрд рублей сборов: когда «Иллюзия обмана 3» наконец появится онлайн в России и где смотреть

19 января 2026 20:04
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Есть две площадки, которые покажут историю Всадников.

Еще недавно «Иллюзия обмана 3» существовала для российского зрителя в режиме ожидания. Фильм уже успел пройти кинотеатры, собрать кассу и появиться в зарубежном стриминге, но с онлайн-релизом в России тянули. Теперь интрига закрыта.

Когда «Иллюзия обмана 3» выйдет онлайн

Дата выхода фильма в российских онлайн-кинотеатрах официально подтверждена. «Иллюзия обмана 3» станет доступна на платформах Okko и «Кинопоиск» 20 января. Для крупного студийного релиза это довольно быстрый переход от большого экрана к домашнему просмотру.

За рубежом фильм появился в стриминге 16 декабря — примерно через месяц после кинотеатральной премьеры. Российский онлайн-релиз, по нынешним меркам, почти не отстал.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Прокат показал, что интерес есть

В мировом прокате третья часть собрала более 200 миллионов долларов. В России фильм также выходил в кинотеатрах и заработал свыше 1,9 миллиарда рублей. Эти цифры ясно показывают, что франшиза по-прежнему работает и не потеряла зрителя.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю «Всадников», которые теперь не только устраивают масштабные трюки, но и обучают новую команду фокусников. Создатели сделали ставку на проверенную формулу: иллюзии, обман зрения и эффектные повороты.

К своим ролям вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и Морган Фриман. Франшиза не меняет направление и не обещает радикальных экспериментов.

Фильм делает ровно то, за что его и любят. Развлекает, отвлекает и не притворяется чем-то большим. А теперь у зрителей появится самый удобный способ проверить, сработал ли этот фокус в третий раз.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана».

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
