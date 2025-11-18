К этому секрету подводила вся трилогия: зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана»

В финале «Иллюзии обмана 3» зрителей ждал грандиозный трюк, который на этот раз исполнили не главные герои. Создатели оставили явный намёк на сюжет уже запланированной четвёртой части.

Однако многие зрители ушли из кинотеатра с вопросами. Один из самых загадочных — что же такое таинственное «Око», о котором так много говорилось во всех фильмах.

Что такое «Око»

В финале третьей части с героями выходит на связь таинственная организация «Око». Дилан Родс все эти годы был ее тайным агентом, совмещая работу в ФБР с участием в этом сообществе.

Хотя еще во второй части его двойная игра раскрылась, только теперь он официально предлагает команде присоединиться к «Оку».

Эта организация объединяет лучших фокусников мира на протяжении нескольких веков. Они совершают дерзкие ограбления, но их цели благородны — они забирают средства у нечестных влиятельных людей, чтобы помочь невинным жертвам.

Все события предыдущих фильмов были испытанием для «Четырех всадников» — своеобразным вступительным экзаменом в это древнее сообщество магов-авантюристов.

«Иллюзия обмана 4»

В финале третьей части Дилан сообщает объединенной команде фокусников — теперь это уже «Восемь всадников» — о предстоящей масштабной работе. Хотя детали не раскрываются, явно намечается новый могущественный противник, с которым предстоит столкнуться иллюзионистам. Это становится прямым указанием на готовящуюся четвертую часть франшизы.

Съемки новой картины вновь доверят режиссеру Рубену Фляйшеру. Ожидается, что в проекте примет участие весь расширенный актерский состав.

Параллельно во вселенной «Иллюзии обмана» планируется запуск сериала, который может познакомить зрителей с новыми героями и их невероятными трюками.

Ранее портал «Киноафиша» писал про другие фильмы о фокусниках.