От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео)

4 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Тысяча ударов»

Там точно не до романтики и розовых соплей.

В Лондоне XIX века даже воздух звенит от злости — на улицах кровь смешивается с угольной пылью, а в подвалах вместо молитв звучат удары. Там, где заканчивается закон, начинается «Тысяча ударов» — сериал Стивена Найта, автора «Острых козырьков».

Второй сезон возвращает зрителя в тот же мрачный, влажный город, где кулак решает судьбу быстрее слова.

Город, где каждый бой — за жизнь

Платформа Hulu представила тизер второго сезона «Тысячи ударов» — истории о двух друзьях с Ямайки, которых Лондон втянул в свой преступный ритм. Алек погиб, Хезекииль остался с чувством вины и жаждой возмездия. Теперь его бой не ради славы, а ради памяти.

Пока Хез выходит на ринг, Мэри Карр теряет власть над бандой «40 слонов». Её бывший соратник Шугар готовит свою игру — хитрее, жестче, чем прежде. У каждого своя арена: у кого-то подземный ринг, у кого-то — заплутанные переулки Сохо.

Реальность, которая звучит как легенда

Создатель «Дома Гиннесса» снова использует магию исторической правды. Прототип героя — реальный боксёр Иезекииль Москоу, который в викторианском Лондоне дрался за честь и выживание. Его история напоминает: здесь спорт родился из боли, а справедливость — из ярости.

Когда вспыхивает ринг, город замирает. Второй сезон обещает меньше романтики и больше ударов — тех, после которых уже не встают.

Читайте также: А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»

Фото: Кадр из сериала «Тысяча ударов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
