А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»

29 октября 2025 17:09
Кадры из сериалов «Последний выживший самурай», «Игра в кальмара»

На релиз возлагают особые надежды.

Netflix анонсировал многосерийный проект «Последний выживший самурай», представляющий собой экранизацию культовой манги «Бог войны». В Сети уже проводят параллели между ожидаемой новинкой и феноменом «Игры в кальмара», отмечая схожесть концепций.

Ключевое отличие заключается в уникальном историческом антураже: среди участников — самураи эпохи Мэйдзи.

Сюжет сериала «Последний выживший самурай»

Сценарий разворачивает масштабную битву за выживание. В полночь 292 профессиональных бойца тайно собираются в старинном храме Тэнрюдзи, где их ждет заманчивое предложение — баснословное вознаграждение за победу в смертельной игре.

Особенность противостояния заключается в деревянных табличках, которые получают все участники. Задача — защитить собственную бирку и завладеть чужими, первым достигнув Токио с собранной коллекцией.

Действие происходит на фоне исторического перелома — финальной стадии эпохи Мэйдзи, когда тысячелетние традиции воинского сословия безвозвратно уходили в прошлое, а самураи теряли место в обществе.

Детали сериала «Последний выживший самурай»

В ролике показали грандиозную битву в храме. Для создания этой впечатляющей сцены режиссер Митихито Фудзии провел многодневные съемки, задействовав в массовых сценах свыше тысячи участников — как профессиональных артистов, так и членов съемочной группы.

Создатели проекта анонсируют беспрецедентный уровень достоверности в изображении самурайских поединков. По заверениям Netflix, зрителей ожидают наиболее реалистичные и жесткие батальные эпизоды за всю историю японского телекино.

Премьерный показ масштабной исторической драмы запланирован на 13 ноября.

Кадр из сериала «Последний выживший самурай»

Фото: Кадры из сериалов «Последний выживший самурай», «Игра в кальмара»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
