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Киноафиша Статьи После «Мастера и Маргариты» Бортко решил экранизировать биографию Сталина: «Фильм долго ждал своего часа»

После «Мастера и Маргариты» Бортко решил экранизировать биографию Сталина: «Фильм долго ждал своего часа»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сталин»

Режиссер покажет другую сторону его жизни.

Съемки исторической драмы «Сталин» завершены. Новый проект Владимира Бортко посвящен периоду от окончания Великой Отечественной войны до смерти советского лидера в 1953 году. Отдельное место в истории займет и тема последующего разоблачения культа личности.

Бортко решил показать самого Сталина

Режиссер признается, что долго не снимал кино, однако профессию, по его словам, не забыл. В новом сериале ему было важно сосредоточиться именно на главном герое.

Бортко отмечает, что люди из окружения Сталина со временем перестали его понимать. Но сериал, по его словам, не столько о них, сколько о самом Сталине.

История разворачивается на фоне непростого послевоенного периода. Перед руководством СССР стоят задачи восстановления разрушенной страны, одновременно усиливается противостояние с США. Именно в этой обстановке и будет показан Сталин последних лет жизни.

«Фильм долго ждал своего часа»

Сам Владимир Бортко считает, что проект смог появиться именно сейчас не случайно.

«Фильм долго ждал своего часа. Сейчас изменилось время, изменилось отношение к Сталину в стране — поэтому, на мой взгляд, стало возможным снять этот сценарий».

Главную роль исполнил Игорь Миркурбанов. Его партнерами стали известные российские актеры, которым предстоит воплотить на экране ближайшее окружение Сталина.

Александр Яцко сыграл Лаврентия Берию, Виктор Сухоруков — Никиту Хрущева, Артур Ваха — Вячеслава Молотова, а Карэн Бадалов — Анастаса Микояна.

Для самого Бортко обращение к этой эпохе выглядит особенно интересно. Режиссер уже доказал, что умеет переносить на экран сложный материал — достаточно вспомнить «Собачье сердце», «Идиота» и «Мастера и Маргариту».

Теперь его ждет совсем другая задача: показать одного из самых противоречивых руководителей советской истории в последние годы его жизни — без превращения сериала исключительно в политическую хронику. И именно поэтому за «Сталиным» будет особенно интересно следить.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Сталин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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