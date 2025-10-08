После этих кадров даже сам Хищник бы снял маску и заплакал: самые нелепые моменты культового боевика

Может в 87 году это было круто, но сейчас вопросики имеются.

Фильм «Хищник» (1987) — это смесь пота, тестостерона и мачете, где инопланетный охотник устраивает сафари на элитный американский спецназ. Картина Джона Мактирнана давно стала культовой, но если смотреть без ностальгии, то местами она — чистая комедия. Есть сцены, от которых хочется не пугаться, а смеяться.

«Бицепсы как сюжетная линия»

Когда Датч и Диллон встречаются и устраивают воздушный армрестлинг, кажется, что фильм на секунду превращается в рекламу протеина. Ни один враг в джунглях не мог сравниться с тем, как эти двое меряются мускулами. Практичности — ноль, пафоса — тонна. Но кадр вошёл в историю.

«Брифинг? Не, не слышали»

Диллон присоединяется к группе, не удосужившись объяснить, что вообще происходит. Он ждёт до самого полёта, чтобы сказать Датчу: «Миссия не та, что тебе сказали». Да, в 80-е сюжеты можно было строить на тайнах, но не на таком разгильдяйстве же.

«Миниган в джунглях: спортзал в походных условиях»

Блэйн с миниганом — символ эпохи. Правда, любой военный инженер сказал бы: «Эта штука не работает без электропитания и боезапаса весом в человека». Но кого волнует реализм, если это так круто выглядит?

«Отряд чистюль»

После боёв, взрывов и ползаний по болотам герои выглядят, будто только что вышли из химчистки. Джунгли? Пыль? Кровь? Нет, спасибо, у нас пятница, и форма должна блестеть.

«Ловушки под присмотром... или нет?»

Когда оставшиеся в живых строят капканы для Хищника, возникает вопрос: где сам Хищник? Он ведь видит в тепле. Но, видимо, просто решил дать парням форы.

«Лук, который побеждает физику»

Датч мастерит в джунглях лук, стрела из которого прошивает дерево. Из палок и лиан! Рембо бы аплодировал стоя, а физика — тихо рыдала в углу, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

«Без маски, но с честью»

Финал, где Хищник снимает маску, выглядит эпично. Но если вспомнить, что без неё он почти ничего не видит, возникает вопрос: зачем? Ради чести? Или сценаристу просто хотелось красивый кадр?

Так и живёт «Хищник»: смесь боевика, ужастика и случайной пародии. Его нелепости не мешают — наоборот, делают фильм тем самым несовершенным идеалом 80-х, где даже логика погибает героически, но с мускулами.

