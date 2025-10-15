Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда

Актер, как обычно, сиял на красной дорожке, но кассовых сборов фильму это не добавило.

Каждый раз, когда Джаред Лето появляется на большом экране, где-то в Голливуде тихо вздыхает бухгалтер студии. Казалось бы, все есть: харизма, «Оскар», внешний вид рок-звезды и даже собственная секта фанатов. Но кино и Лето – это союз, в котором, кажется, пора поставить точку.

«Трон: Арес» должен был стать триумфом: долгожданное продолжение, стиль, неон, саундтрек от Nine Inch Nails. На деле – одно из самых громких фиаско года. При бюджете под 180 миллионов картина собрала меньше 60 за первый уикенд.

Даже «Трон: Наследие» когда-то показал результат получше, а ведь тогда франшиза еще не была культовой.

И положа руку на сердце – проблема не только в фильме. Проблема – в Джареде. С момента «Отряда самоубийц» в его карьере не было ни одного полноценного хита. Загибаем пальцы.

«Дом Гуччи» выжил за счет мемов и Леди Гаги. «Морбиус» стал символом интернет-позора – до сих пор трудно поверить, что Sony дважды выпускала его в кинотеатры, надеясь на чудо. «Особняк с привидениями», «Дьявол в деталях» – везде одно и то же: громкое имя, мизерный выхлоп.

Даже в тех фильмах, где Лето был частью выдающегося проекта где-то на вторых ролях, вроде «Бегущего по лезвию 2049», успешных прокатом и не пахло.

И ведь парадокс: на сцене у него все получается. 30 Seconds to Mars стабильно собирают стадионы, фанаты знают треки наизусть, а Лето выглядит вечно молодым и счастливым.

Может, в этом и причина? Музыка – его поле, кино, в последние лет 10, чужая территория.

Высоки шансы, что «Трон: Арес» стал последним гвоздем в крышку гроба его актерского статуса. Уж слишком велик бюджет, уж слишком мала отдача – и на этот раз кроме Лето винить больше и некого.

