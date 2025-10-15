Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн

Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн

15 октября 2025 07:58
Кадр из фильма «Трон: Арес»

Лента показала на экране неожиданного персонажа.  

«Трон: Арес» вернул Джеффа Бриджеса в роли Кевина Флинна. Но зрители не уверены, является ли он той же версией персонажа, что был ранее.

Протагонист «Трона» 1982 года, Кевин Флинн, был блестящим программистом, оказавшимся внутри Сети. «Трон: Наследие» фокусировался на его сыне и раскрыл, что Флинн оказался в ловушке. В финале он жертвовал собой.

Но в «Троне: Арес» герой возвращается как неожиданный проводник для Ареса. И некоторые посчитали это нарушением канона.

Как Флинн вернулся в «Троне: Арес»

Главным элементом сюжета в «Троне: Арес» является охота за кодом, который Флинн взломал десятилетия назад.

Обнаружив код на сервере, Ева становится мишенью Джулиана Дилинджера и его агентов, Афины и Ареса. После того как Арес переходит на другую сторону, его отправляют на сервер, чтобы найти код. Именно там он встречает цифровую копию Флинна.

Но это не тот же герой, погибший в «Наследии». Это скорее просто воссоздание Флинна, голограмма, которая отражает его личность, интеллект и философию.

Кадр из фильма «Трон: Арес»

Вернется ли Кевин Флинн в будущих фильмах «Трона»

Возможно, Флинн мог бы вернуться для будущей истории «Трона», но это кажется маловероятным. Цифровая копия существует только в пределах частного сервера, а это означает, что любое возвращение персонажа потребует повторного посещения этой локации или ее разблокировки.

Поскольку серия сейчас прокладывает новый путь вперед, лучше было бы сохранить канон. А, значит, «Трон: Арес», вероятно, — последний раз, когда зрители увидели версию Кевина Флинна.

Ранее портал «Киноафиша» писал про рейтинги третьей части культовой франшизы Disney «Трон: Арес».

Фото: Кадры из фильма «Трон: Арес» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Читать дальше 15 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT Читать дальше 13 октября 2025
Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Читать дальше 13 октября 2025
Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Читать дальше 13 октября 2025
Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше