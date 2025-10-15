Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн

«Трон: Арес» вернул Джеффа Бриджеса в роли Кевина Флинна. Но зрители не уверены, является ли он той же версией персонажа, что был ранее.

Протагонист «Трона» 1982 года, Кевин Флинн, был блестящим программистом, оказавшимся внутри Сети. «Трон: Наследие» фокусировался на его сыне и раскрыл, что Флинн оказался в ловушке. В финале он жертвовал собой.

Но в «Троне: Арес» герой возвращается как неожиданный проводник для Ареса. И некоторые посчитали это нарушением канона.

Как Флинн вернулся в «Троне: Арес»

Главным элементом сюжета в «Троне: Арес» является охота за кодом, который Флинн взломал десятилетия назад.

Обнаружив код на сервере, Ева становится мишенью Джулиана Дилинджера и его агентов, Афины и Ареса. После того как Арес переходит на другую сторону, его отправляют на сервер, чтобы найти код. Именно там он встречает цифровую копию Флинна.

Но это не тот же герой, погибший в «Наследии». Это скорее просто воссоздание Флинна, голограмма, которая отражает его личность, интеллект и философию.

Вернется ли Кевин Флинн в будущих фильмах «Трона»

Возможно, Флинн мог бы вернуться для будущей истории «Трона», но это кажется маловероятным. Цифровая копия существует только в пределах частного сервера, а это означает, что любое возвращение персонажа потребует повторного посещения этой локации или ее разблокировки.

Поскольку серия сейчас прокладывает новый путь вперед, лучше было бы сохранить канон. А, значит, «Трон: Арес», вероятно, — последний раз, когда зрители увидели версию Кевина Флинна.

Ранее портал «Киноафиша» писал про рейтинги третьей части культовой франшизы Disney «Трон: Арес».