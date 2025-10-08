Меню
Слышали, что-то упало? Это рейтинги третьей части культовой франшизы Disney «Трон: Арес» — даже Лето не спасает

8 октября 2025 21:31
«Трон: Арес»

Фильм вернул зрителей в неоновую вселенную, но вдохновил разве что своим саундтреком.

Новый фильм студии Disney «Трон: Арес» (2025) с Джаредом Лето в главной роли стартовал на предпоказах с громкими ожиданиями и сдержанными оценками.

Картина собрала 61 % на Rotten Tomatoes — результат почти идентичный оригиналу 1982 года, но выше, чем у «Трона: Наследие» (2010), получившего 51 %. На этом, пожалуй, хорошие новости заканчиваются.

Критики не впечатлены

Screen International назвал фильм «унылым зрелищем с пустой историей».

В Guardian отметили:

«Нет ни драмы, ни опасности, ни человеческих эмоций. Эта франшиза теперь выглядит так же современно, как автомобильный CD-плеер в 2025-м».

Slashfilm добавил, что в ленте «есть интересные идеи, но создателям не захотелось их исследовать».

При этом RogerEbert.com увидел в картине «динамичный темп и выверенную режиссуру», а Movie Web похвалил «потрясающие визуальные эффекты и убийственный саундтрек Nine Inch Nails».

То есть зрелищность и хороший звук — единственные элементы, которые объединили всех рецензентов.

Что в сюжете

Главный герой — программа Арес (Лето), покидающая цифровой мир, чтобы выполнить миссию в реальности.

За пределами кибервселенной он впервые сталкивается с человеческими чувствами, которые меняют его взгляды на жизнь.

В фильм возвращается Кевин Флинн в исполнении Джеффа Бриджеса. А среди новых имён — Эван Питерс, Джиллиан Андерсон, Грета Ли и Камерон Монахэн.

Режиссёр — Хоаким Роннинг, снявший «Малефисенту: Владычицу тьмы».

По факту

«Трон: Арес» получился технически безупречным, но эмоционально холодным. Критики признают: визуал — мощный, музыка — завораживающая, но сценарий не даёт повода переживать.

Для франшизы, построенной на идеях связи человека и машины, это, пожалуй, самый неприятный сбой.

Также прочитайте: Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем

Фото: Кадр из фильма «Трон: Арес» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
