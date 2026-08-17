Попросила ИИ нарисовать Нюшу и Кроша, если бы они были людьми: такой мультик я бы сама с радостью смотрела

Нюша и Крош и в мультфильме «Смешарики» совершенно разные, но именно поэтому их дуэт так хорошо работает. А что, если представить, что однажды они перестали быть круглыми смешариками и превратились в обычных людей?

Я решила проверить это с помощью ИИ — и результат получился неожиданно милым.

Нюша стала настоящей модницей

Если судить по характеру героини, превращение Нюши в человека вполне можно было предсказать. Розовый цвет, любовь к красоте и внимание к деталям никуда не делись — только теперь вместо мультяшной свинки перед нами девушка с яркими рыжеватыми волосами.

ИИ сохранил главные детали образа Нюши: нежные розовые оттенки, цветок в волосах и очень выразительный взгляд. При этом героиня выглядит уже не как персонаж детского мультфильма, а как вполне реальная девушка.

И, кажется, Нюша точно не отказалась бы от такого перевоплощения. Она наверняка первой начала бы выбирать наряд для новой компании друзей и объяснять Крошу, почему его привычная одежда совершенно не подходит для важного события.

А Крош остался Крошем

С Крошем получилось еще интереснее. Даже став человеком, он сохранил свою главную черту — невероятную энергию.

ИИ представил его молодым парнем с ярко-голубыми волосами и огромными ушами на капюшоне. И это тот случай, когда характер персонажа узнается практически сразу.

Крош по-прежнему выглядит так, будто через пять минут обязательно придумает какую-нибудь авантюру, в которую за компанию придется ввязаться всем остальным. Только теперь вместо круглого голубого смешарика перед нами обычный парень в объемном худи.

Получилась очень необычная пара

Самое забавное, что при превращении в людей Нюша и Крош совсем не потеряли свою узнаваемость. Цвета, характерные детали и даже настроение персонажей легко считываются в новых образах.

Нюша получилась романтичной и немного кокетливой, а Крош — непосредственным и озорным. То есть ИИ фактически перенес их характеры из мультфильма в человеческий мир, не пытаясь сделать персонажей просто похожими на обычных людей.

И теперь мне даже интересно, как выглядели бы в человеческом облике остальные смешарики. Потому что если Нюша и Крош получились настолько узнаваемыми, превращение Копатыча, Лосяша или Бараша может быть еще интереснее.

Ранее мы писали: Попросили ИИ показать, как выглядела бы Маша из «Маши и Медведя» взрослой: даже так ее легко узнает каждый ребенок.