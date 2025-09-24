Помните юного скрипача Яшу из «Покровских ворот»? Вот кем он стал к 58 годам — об актерстве и думать забыл

Мог стать звездой, но живет как обычный человек.

Вы наверняка помните мальчика со скрипкой из комедии Михаила Козакова «Покровские ворота». В кадре он появлялся ненадолго, но запоминался сразу: то с инструментом на балконе, то за шахматами с взрослыми.

И пусть Костик уважительно предложил ему ничью, сам факт участия подростка в «взрослой партии» многое говорил о герое. Яша казался ребенком, но с умом и глубиной, которые выбивались из привычного образа мальчишки из двора.

Скрипка, дедушка и лейтмотив фильма

Забавные сценки с музыкой стали украшением картины. Пока соседи ворчали и морщились, только дедушка Яши дирижировал и подпевал, превращая балкон в маленький концертный зал.

Интересно, что именно эта мелодия Гараняна, которую юный актер сыграл с листа прямо на съемках, впоследствии стала музыкальной темой всего фильма. Получается, что скромный мальчишка фактически повлиял на звучание киноклассики.

Кто сыграл Яшу

Роль досталась пятнадцатилетнему Олегу Смолину. Из-за хрупкой фигуры и больших глаз он выглядел младше своего возраста и идеально вписался в атмосферу коммуналки. Играть на скрипке он начал еще в детстве, а «Покровские ворота» стали его главным кинокадром.

После школы Смолин окончил Гнесинку как альтист, выступал в оркестрах — от роковых до симфонических, а в кино больше появлялся лишь эпизодически. Среди проектов — «Собачье сердце», «Фонтан», «Не послать ли нам... гонца?» и даже «Ночной дозор».

Что дальше

Последние годы Олег Смолин полностью отошел от музыки и кино. Сегодня он работает мерчендайзером, редко вспоминая о своем юношеском опыте. Но для зрителей он навсегда остался тем самым Яшей с «чудными глазами», сыгравшим несколько минут — и подарившим фильму одну из самых запоминающихся деталей.

Хотите проверить — пересмотрите «Покровские ворота». Мелодия скрипки прозвучит, и вы сразу вспомните, почему Яша занял свое место в пантеоне любимых героев советского кино.

