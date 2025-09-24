Помните юного скрипача Яшу из «Покровских ворот»? Вот кем он стал к 58 годам — об актерстве и думать забыл

Меню
24 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Покровские ворота»

Мог стать звездой, но живет как обычный человек.

Вы наверняка помните мальчика со скрипкой из комедии Михаила Козакова «Покровские ворота». В кадре он появлялся ненадолго, но запоминался сразу: то с инструментом на балконе, то за шахматами с взрослыми.

И пусть Костик уважительно предложил ему ничью, сам факт участия подростка в «взрослой партии» многое говорил о герое. Яша казался ребенком, но с умом и глубиной, которые выбивались из привычного образа мальчишки из двора.

Скрипка, дедушка и лейтмотив фильма

Забавные сценки с музыкой стали украшением картины. Пока соседи ворчали и морщились, только дедушка Яши дирижировал и подпевал, превращая балкон в маленький концертный зал.

Интересно, что именно эта мелодия Гараняна, которую юный актер сыграл с листа прямо на съемках, впоследствии стала музыкальной темой всего фильма. Получается, что скромный мальчишка фактически повлиял на звучание киноклассики.

Кадр из фильма «Покровские ворота»

Кто сыграл Яшу

Роль досталась пятнадцатилетнему Олегу Смолину. Из-за хрупкой фигуры и больших глаз он выглядел младше своего возраста и идеально вписался в атмосферу коммуналки. Играть на скрипке он начал еще в детстве, а «Покровские ворота» стали его главным кинокадром.

После школы Смолин окончил Гнесинку как альтист, выступал в оркестрах — от роковых до симфонических, а в кино больше появлялся лишь эпизодически. Среди проектов — «Собачье сердце», «Фонтан», «Не послать ли нам... гонца?» и даже «Ночной дозор».

Что дальше

Последние годы Олег Смолин полностью отошел от музыки и кино. Сегодня он работает мерчендайзером, редко вспоминая о своем юношеском опыте. Но для зрителей он навсегда остался тем самым Яшей с «чудными глазами», сыгравшим несколько минут — и подарившим фильму одну из самых запоминающихся деталей.

Хотите проверить — пересмотрите «Покровские ворота». Мелодия скрипки прозвучит, и вы сразу вспомните, почему Яша занял свое место в пантеоне любимых героев советского кино.

«А не хлопнуть ли нам по рюмашке?» Нет. Лучше пройдите тест по советскому фильму «Покровские ворота»

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
