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Киноафиша Статьи Помните сказки и мультфильмы СССР? Этот летний тест из 5 вопросов смогут пройти только настоящие знатоки

Помните сказки и мультфильмы СССР? Этот летний тест из 5 вопросов смогут пройти только настоящие знатоки

8 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Огонь, вода и медные трубы»

Не заметите, как окунетесь в ностальгию.

У каждого поколения есть истории, которые мгновенно возвращают в детство. Достаточно услышать знакомую фразу героя или вспомнить любимую сцену — и кажется, будто снова наступили длинные летние каникулы.

Советские сказки и мультфильмы для многих стали именно такими воспоминаниями.

Их смотрели утром перед прогулкой, пересматривали на каникулах и обсуждали с друзьями во дворе. Добрые персонажи, необычные приключения и простые, но важные истории запоминались на долгие годы.

Кажется, что эти фильмы и мультфильмы невозможно забыть. Но сможете ли вы вспомнить маленькие детали, которые обычно замечают только самые внимательные зрители?

Мы подготовили летний тест для всех, кто вырос на советской классике или просто любит добрые истории из прошлого.

Вас ждут пять вопросов по знаменитым сказкам и мультфильмам СССР. Где-то ответ появится сразу, а над некоторыми моментами придется задуматься и хорошенько покопаться в памяти.

Проверьте себя: получится ли снова почувствовать атмосферу детства и набрать максимальный результат?

Ранее мы писали: Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?

Фото: Кадр из фильма «Огонь, вода и медные трубы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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