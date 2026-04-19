Помните первых супругов «Дома-2»? Расскажем, что с ними стало — яркий роман закончился печально

Первая свадьба на «Доме-2» состоялась 17 июля 2004 года. Как же давно это было. Ольга Кравченко и Александр Титов связала себя узами брака. Пара покинула шоу вскоре после церемонии.

Как зарождались чувства

Ольга Кравченко приехала на проект из Нижнего Новгорода в поисках избранника, с которым можно создать семью. Сначала она встречалась с Оскаром Каримовым. Эти отношения не увенчались длительным союзом — у Ольги были планы на детей, а у Оскара таких намерений не оказалось. Позже в телешоу появился 25-летний водитель Александр Титов. Он пришел на проект к другой девушке, но после свидания с Ольгой все изменилось. Кстати, свадьбу они решили сыграть быстро.

Свадьба и уход с проекта

Пара попросила благословение у родителей и подала заявление в ЗАГС. 17 июля 2004 года состоялась официальная церемония в рамках шоу. Но в одном из следующих эфиров Александр был изгнан с проекта в результате голосования, и Ольга ушла с ним.

Жизнь после эфира

После ухода молодые люди осели в Москве. Они жили в трехкомнатной квартире Титова. Ольга дважды была беременна: первая беременность закончилась выкидышем, вторая привела к рождению сына Владимира в декабре 2005 года. Затем семья на время переехала в Нижний Новгород, а позднее вернулась в столицу. Когда сыну исполнилось четыре года, пара приняла решение о разводе. По словам Ольги, причиной стало недостаточное внимание Александра к ребенку и к ней. После развода Ольга вместе с сыном вернулась в Нижний Новгород.

Куда делись герои проекта

Александр Титов позже вступил в повторный брак и воспитывает дочерей-близнецов. По доступной информации, он не поддерживает отношения со старшим сыном и не платит алименты. Ольга нашла новое семейное счастье и в 2013 году вышла замуж за мужчину по имени Алексей.

Для меня очень печально, что все так закончилось. Пара была красивой, видно было, что молодые люди любили друг друга. Однако все закончилось не только разводом, но и разборками на всю страну. Они появились в одном из шоу, где прилюдно высказывали громкие обвинения в адрес друг друга.