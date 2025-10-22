Меню
Помните, как звали Маньку-Облигацию, а как — Жеглова? Тест по именам «Места встречи изменить нельзя»

22 октября 2025 14:44
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Сможете ли вы назвать имена и фамилии героев культового сериала, который знает вся страна.

Легендарный сериал «Место встречи изменить нельзя» — пятисерийный детектив, снятый Станиславом Говорухиным по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия».

Премьера состоялась в конце 1979 года и мгновенно стала событием: миллионы зрителей затаив дыхание следили за тем, как в послевоенной Москве сотрудники МУРа охотятся на банду «Чёрная кошка».

В центре истории — фронтовик Владимир Шарапов и его суровый наставник Глеб Жеглов, сыгранные Владимиром Конкиным и Владимиром Высоцким.

Спустя десятилетия сериал по-прежнему цитируют, а его героев помнят по именам, как старых знакомых.

Но уверены ли вы, что не путаете Маньку-Облигацию с Колывановой, а Фокса — с Груздевым?

Этот тест проверит, насколько крепко вы знаете персонажей культового советского детектива.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979)
