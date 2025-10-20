Меню
Психолог Розенберг объяснила, почему Клюева стала самой обаятельной и привлекательно для мужчин — в 21 веке это тоже работает

20 октября 2025 16:40
«Самая обаятельная и привлекательная»

Героиня зря пошла на поводу своей подруги.

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» мы знаем наизусть — но пересмотр с позиции психологии открывает совсем другие смыслы.

Скромная сотрудница НИИ Надежда Клюева вдруг начинает нравиться мужчинам только тогда, когда перестаёт за ними гоняться. Почему? Об этом «Киноафиша» поговорила с психологом Любовью Розенберг.

Когда человек перестаёт играть чужую роль

По словам эксперта, Надя напрасно стала примерять на себя навязанный образ «женщины-охотницы», придуманный Сусанной.

Это не сработало, потому что окружающие чувствуют, когда человек играет.

«Когда она не была собой, в навязанной позиции, мужчин это отталкивало. Люди всегда чувствуют неискренность», — отмечает Розенберг.

Психолог объясняет: любая маска создаёт внутреннее сопротивление. Когда Клюева пыталась быть «идеальной женщиной», в ней шла борьба между внешней картинкой и внутренним состоянием. Это ощущалось как невидимое поле, отталкивающее людей.

Почему внимание приходит, когда отпускаешь ситуацию

Розенберг вспоминает сцену, где героиня едет в командировку с персонажами Абдулова и Куравлёва. Там она снова старается понравиться — и снова всё рушится.

Только когда перестаёт искать одобрения, вокруг неё начинают происходить настоящие изменения.

«Мы можем меняться, можем переделываться, но это должно быть изнутри, из внутреннего порыва... никакие внешние воздействия и желания других людей не могут нас переделать», — говорит психолог.

Она подчёркивает: когда человек перестаёт бороться с самим собой, его естественность становится магнитом. Люди чувствуют это подсознательно — и реагируют теплом, вниманием, симпатией.

Искренность как форма привлекательности

По словам Любови Розенберг, история Клюевой актуальна и сегодня. Современные «советчики» в духе инфоблогеров предлагают готовые рецепты счастья — как стоять, что говорить, как смотреть.

Но если это не откликается внутри, эффект будет противоположным.

«Оставайся собой, двигайся вперёд и не слушай никого, если внутри есть сопротивление», — советует эксперт.

В итоге «Самая обаятельная и привлекательная» — это вовсе не история про макияж, модные шмотки и эффектную смену имиджа. Это фильм о том, что подлинность сильнее любых техник обольщения. Стоит только перестать подстраиваться — и внимание придёт само.

Также прочитайте: У Афони была не лень, а депрессия: психолог Розенберг объяснила, как герой Куравлева стал заложником эпохи

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Анна Адамайтес
