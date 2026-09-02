Помните часики, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнала, сколько они сейчас стоят — перекупы и коллекционеры стоят в очереди

Теперь герой вряд ли легкомысленно разбил бы их.

«Девчата» — один из тех советских фильмов, где зрители помнят не только героев и реплики, но и небольшие детали из их повседневной жизни. Некоторые из них спустя десятилетия неожиданно превращаются в предмет коллекционирования.

Одна из таких вещей — часы, которые в фильме подарили Тосе. Сегодня похожие модели можно встретить на рынке у коллекционеров и перекупщиков, причём их стоимость зашкаливает.

Сцена с часами

В «Девчатах» есть запоминающийся эпизод, когда Илья Ковригин в знак примирения преподносит Тосе Кислицыной золотые часы. Подарок оказывается настолько дорогим для того времени, что вызывает у девушки неоднозначную реакцию.

Часы «Заря»

Это были женские золотые часы «Заря» с браслетом «краб». Такие модели выпускал Пензенский часовой завод. Корпус и браслет делали из золота 583-й пробы, а общий вес металла составлял примерно 13–15 граммов.

Для начала 1960-х это был серьёзный подарок, который обычно преподносили по особым случаям. В фильме Тося сначала радуется часам, но затем понимает, насколько дорого они обошлись Илье, и отказывается их принять. В расстроенных чувствах он разбивает подарок.

Сколько они стоили

События «Девчат» приходятся на период денежной реформы 1961 года, когда цены, зарплаты и старые рубли пересчитали. Средний заработок составлял около 80 рублей, тогда как работники лесозаготовок могли получать по 150–200 рублей.

У Ильи при себе было только 80 рублей, поэтому друзья помогли ему собрать деньги на часы. Судя по обстоятельствам, их стоимость могла составлять примерно 150–180 рублей — весьма значительная сумма для того времени.

Цена сегодня

Сейчас часы «Заря» в хорошем состоянии интересуют, в первую очередь, коллекционеров. Экземпляры с оригинальным золотым браслетом могут продаваться примерно за 70 тысяч рублей, пишет автор Дзен-канала «Лавка старьевщика».

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