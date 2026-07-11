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Киноафиша Статьи Пол Атрейдес — вовсе не герой «Дюны»: зрители еще не поняли, но в книгах Герберт давно все объяснил

Пол Атрейдес — вовсе не герой «Дюны»: зрители еще не поняли, но в книгах Герберт давно все объяснил

11 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Дюна»

Смысл трилогии не в том, чтобы показать спасителя мира.

После выхода фильмов «Дюна» многие увидели в Поле Атрейдесе нового великого героя. Молодой наследник потерял семью, прошел через испытания пустыни и стал лидером народа, который ждал своего спасителя.

На первый взгляд — классическая история избранного. Но Фрэнк Герберт задумывал ее совсем иначе.

Пол Атрейдес никогда не был обычным спасителем

В начале пути Пол действительно вызывает сочувствие. Дом Атрейдесов уничтожен, отец погибает, а сам юноша вместе с матерью оказывается среди опасных песков Арракиса.

Фримены видят в нем исполнение древнего пророчества и постепенно начинают верить, что именно он принесет им свободу.

Но главный вопрос «Дюны» не в том, сможет ли Пол победить врагов. Вопрос намного сложнее: что произойдет, когда миллионы людей безоговорочно поверят одному человеку?

И ответ оказывается пугающим.

Власть становится ловушкой

Пол получает почти все, чего хотел. Он побеждает врагов, становится императором и получает влияние, о котором другие могли только мечтать.

Но вместе с этим он запускает события, которые уже не способен полностью контролировать.

Его имя превращается в символ. Для одних он освободитель, для других — причина огромных потрясений. Люди начинают следовать не просто за человеком, а за легендой, которую сами создали вокруг него.

И именно этого Герберт опасался больше всего — слепой веры в идеальных лидеров.

«Дюна» рассказывает не о победе, а о цене этой победы

Кадр из фильма «Дюна»

Самое трагичное в истории Пола то, что он многое понимает. Он видит возможное будущее, пытается избежать худшего варианта, но каждый новый шаг только сильнее связывает его с собственной судьбой.

Он получает трон, но теряет простую жизнь. Получает поклонение миллионов, но постепенно теряет самого себя.

Именно поэтому Пол Атрейдес — один из самых необычных персонажей фантастики. Он не злодей, но и не безупречный герой.

«Дюна» показывает: иногда самый опасный человек — не тот, кто хочет разрушить мир, а тот, кого весь мир объявил своим единственным спасителем.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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