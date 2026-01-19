Думаете, что «Поднятие уровня в одиночку» не переплюнуть? Но тизер нового аниме доказывает — это вот-вот произойдет

Южнокорейское аниме «Великий расхититель гробниц» (Tomb Raider King) готовится повторить успех «Поднятия уровня в одиночку». И, судя по первому тизеру, у него все шансы.

Ролик представила студия EEK, и он уже вызвал ажиотаж в соцсетях — не в последнюю очередь из-за узнаваемой атмосферы и схожей стилистики.

Проект экранизирует одноимённую манхву, выходившую с 2019 по 2023 годы. Сюжет разворачивается в мире, где повсюду начинают возникать древние гробницы, полные артефактов — реликвий, которые дают владельцам уникальные способности. Но путь к ним опасен: ловушки, монстры, конкуренты.

Профессия расхитителя гробниц быстро становится востребованной — и смертельно рискованной.

В центре — преданный герой

Главный герой, Со Джу Хон, — опытный, но не самый сильный расхититель. Когда его предают и бросают умирать, он чудом находит редкую реликвию, дающую возможность вернуться в прошлое.

Джу Хон перемещается на 15 лет назад и получает второй шанс — теперь уже со знаниями о будущем и списком врагов, которых нужно устранить.

Чем напоминает «Поднятие уровня в одиночку»

Зрители сразу заметили параллели с «Поднятием уровня в одиночку»: оба героя начинали как аутсайдеры, оба получают уникальную силу, и оба возвращаются — только один из бездны, а другой — из будущего.

Атмосфера, визуальный стиль и темп повествования тоже перекликаются. Неудивительно, что фанаты ждут от «Великого расхитителя гробниц» не меньше драйва и зрелищности.

Дата релиза аниме пока не объявлена, но если судить по уровню тизера, Studio EEK делает всё, чтобы выдать зрителю мощный и стильный проект на грани боевика, фэнтези и тактики.

Также прочитайте: «Вот умеют закрутить сюжет!»: даже те, кто не смотрит аниме, с нетерпением ждут «Свадьбу светлячков»